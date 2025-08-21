Galerija 2 2 2 2 U samom središtu Firence, na Piazzi della Santissima Annunziata, tek tristotinjak metara od impresivne firentinske katedrale i na nekoliko koraka od Akademije i njezine neprocjenjivo vrijedne Galeije, smjestio se još jedan od važnih spomenika talijanske renesanse – Spedale degli Innocenti (Bolnica nevinih). Građevina koja je danas muzej smatra se prvim arhitektonskim djelom renesanse, ali osim kulutno-umjetničke važnosti, ona nosi i onu socijalnu, ljudsku.

Najstarije sirotište na svijetu

Izgrađena je, naime, kao sirotište. Odluka o tome donesena je još 1419., godine, kada je i započela gradnja na mjestu nekadašnjeg crkvenog voćnjaka, a zbog toga se datuma smatra i najstarijim sirotištem na svijetu. Ali kako je plemenitu funkciju počela odrađivati tek 1445., u stvarnom ili barem operativnom smislu, preteklo ju je dubrovačko "nahodište" koje je s radom počelo prije nje – 1432. godine.

Spedale degli Innocenti nalazi se pokraj crkve Santissima Annunziata, a projekt je pokrenut zahvaljujući ostavštini trgovca Francesca Datinija iz Prata, uz podršku Ceha svile Por Santa Maria. Upravo taj ceh – Arte della Seta – i financirao je i vodio sirotište.

Bonica nevinih smatra se prvim dovršenim radom Filippa Brunelleschija, slavnog arhitekta koji je paralelno radio na izgradnji kupole firentinske katedrale. Trijem je razveden s devet lukova, a iznad svakoga od njih nalazi se reljef koji prikazuje novorođenče.

Bolnica nevinih prihvatila je prvo siroče 5. veljače 1445. Djevojčica se zvala Agata Smeralda. U zgradu je bio ugrađen kotač, odnosno obrtaljka, pokretna ladica koja je omogućavala majkama da anonimno ostave dojenče bez kontakta s osobljem. Djeca su često ostavljana s nekim obilježjem, medaljicom ili vrpcom, koji su se brižno čuvali kao znak prepoznavanja, za slučaj da se majke kasnije predomisle. Mnogi su od tih "znakova" danas izloženi u Museo degli Innocenti, smještenom unutar kompleksa.

Socijalna skrb

Djeca su u početku bila povjeravana dojiljama iz ruralnih područja, a kasnije su se vraćala u vraćana u instituciju, gdje su dječaci učili zanate, a djevojčice kućanske poslove. Početkom 17. stoljeća Bolnica je primala neudane majke, kojima se pružala pomoć za novi početak – što je bio početak sustava socijalne skrbi za žene.

Spedale degli Innocenti djelovao je kao sirotište sve do 1875. godine. Njegov se djelokrug kasnije proširio i na druga područja dobrotvornog rada. Već u 18. stoljeću ondje su se provodili eksperimenti s hranjenjem na bočicu i prevencijom bolesti poput malih boginja, čime je postavljen temelj moderne pedijatrije i opstetricije. Danas je poznat kao ASP, Udruga za osobne usluge, koja kroz partnerstva s institucijama i nevladinim organizacijama aktivno radi na promicanju prava djece i mladih.

