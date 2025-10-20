Imate li kod kuće zobene pahuljice jednostavno možete napraviti palačinke koje ne sadrže pšenično brašno, jaja, kvasac, pa čak niti nezdravo ulje – ako koristite kokosovo, ili ga možete potpuno izostaviti ako imate tavu s neprijanjajućim dnom. Sve što trebate je izmiksati zobene pahuljice u brašno i dodati vode.

Jedan od recepata koji je prikupio same pohvale prije koju godinu objavila je Melita Matičević Vukasović, na Instagramu poznatija kao Kuhaš, Melita. Ona u smjesu dodaje 200 g zobenih pahuljica i 600 ml mlake vode te žličicu soli (kao što možete vidjeti u nastavku), i naziva ih tortiljama. No kako god ih zvali, zobene palačinke odlične su sa slanim i slatkim dodacima.

Uz dodatak posnog sira palačinke možete iskoristiti kao proteinski obrok nakon teretane - zobene pahuljice su dobar izvor složenih ugljikohidrata (obnavljaju zalihe glikogena u mišićima nakon treninga), a posni sir je bogat kazeinskim proteinom koji se sporije probavlja, što znači da pomaže u dugotrajnijoj opskrbi mišića aminokiselinama.

Također, zobene palačinke možete napuniti povrćem i komadićima pečene piletine i ponijeti ih na posao, ili jednostavno premazati omiljenim namazom i uživati u njima kao u običnim palačinkama.

Smjesa za zobene palačinke ima brojne varijacije na temu pa će tako neki kuhari dodati jaja, sodu bikarbonu ili prašak za pecivo, koristiti mineralnu vodu umjesto obične, dodati zrele banane, jaja i mlijeko.

Za bolju aromu preporučuje se i korica limuna ili naranče, kao i začini u prahu: vanilija, cimet ili đumbir. No želite li najjednostavniju moguću varijantu možete ostati vjerni minimalističkoj verziji.

