Dani otvorenih vrata povodom proslave 65. rođendana Nacionalnog parka Mljet održat će se od 24. do 26. listopada 2025. Prilika je to da posjetitelji besplatno istraže kulturnu baštinu i netaknutu prirodu uz pratnju stručnih lokalnih vodiča.

Park je otvoren do 31. listopada, a ovaj vikend idealna je prilika za savršeni jesenski bijeg od svakodnevnog stresa, buke i gužve.

Posjetitelji mogu izabrati između dvije tematske ture: lagane pješačke i hiking ture, koje vode kroz čarobne krajolike i skrivene kutke. U miru i tišini doživite predivne poglede s vidikovca Montokuc, istražite najistaknutije i najposjećenije lokacije, Veliko i Malo jezero s otočićem sv. Marije s benediktinskim samostanom iz 12. stoljeća.

Program obilaska u petak, subotu i nedjelju počinje u Pomeni u 11:30 i odvija se prema ovom rasporedu:

Pješačka tura:

– dolazak katamaranom ili osobnim automobilom u Pomenu

– susret s vodičem na službenom ulazu

– pješačenje šetnicom do Malog jezera (15 min) te stazom oko Malog jezera (10 min)

– dolazak na Mali most i ukrcaj na solarni brod

– vožnja brodom za posjet benediktinskom samostanu na otoku Sv. Marija

– povratak brodom s otoka na Mali most

– povratak u Pomenu.

Hiking tura:

– dolazak katamaranom ili osobnim automobilom u Pomenu

– susret s vodičem na službenom ulazu

– pješačenje šetnicom do Malog jezera (15 min) te stazom oko Malog jezera (10 min)

– dolazak na Mali most

– nastavak pješačenja uz obalu Velikog jezera do vidikovca Montokuc (1 h 50 min)

– silazak na obalu Velikog jezera (20 min)

– povratak u Pomenu.

Za vođene ture potrebna je prethodna prijava na broj +385 20 744 041 ili putem e-maila: turizam@np-mljet.hr

Na otok Mljet svakodnevno možete stići trajektnom linijom na relaciji Prapratno – Sobra s polascima u 7.00, 12.00, 17.00 i 20.30 sati te katamaranskom linijom iz Splita.

