Galerija 0 0 0 0 Magellanov prolaz 560 je kilometara dug (i ponegdje tek dva do tri kilometra širok) prirodni morski prolaz na jugu Južne Amerike, između Ognjene Zemlje i Patagonije koji spaja Atlantski i Tihi ocean. Ovo je ime dobio prema Portugalcu Ferdinandu Magellanu, pomorcu i istraživaču koji je, ploveći pod zastavom španjolske krune, prvi Europljanin koji je ovuda prošao – a s Atlantika je u tjesnac ušao na današnji dan, 21. listopada 1520. godine.

Magellan je sa svojom flotom isplovio ujesen 1519. godine iz Sanlúcara, a nakon "pogrešnog skretanja" u ušće rijeke Rio de la Plata i zime u Brazilu, krajem sljedeće godine našao je prolaz koji spaja oceane.

Prvi čovjek koji je oplovio svijet

Magellanu cilj nikada nije bio oploviti Zemlju, a to i nije učinio jer je ubijen na Filipinima. Njegov manje poznati zamjenik, međutim, Bask Juan Sebastián del Cano, koji se s Filipina odlučio vratiti drugim putem, zapravo je slučajno postao prvi čovjek koji je oplovio svijet.

Španjolski kralj, Karlo V., pod čijim je pokroviteljstvom ekspedicija i krenula u potragu za zapadnim putem do začina i još većeg bogatstva prolaz je, Magellanu u čast, nazvao njegovim imenom. Magellan ga je zapravo nazvao prolazom Svih svetih ili Estrecho de Todos los Santos, jer su u njemu bili i na blagdan Svih svetih. Put od Atlantika do Tihog oceana trajao je 38 dana.

Magellan je putem imenovao i Ognjenu zemlju, a ljude koji su živjeli s druge strane tjesnaca nazvao je Patagonas – pa je prema tomu imenu skovan i zapadnjački naziv za njihovu zemlju – Patagoniju. Kada su nakon zahtjevne plovidbe ovim tjesnacem Magellan i njegova posada ušli u „veliki“ ocean, on ih je nagradio – što mu inače nije slično – s 110 dana mirne plovidbe. Zbog toga su ga i nazvali Tihim oceanom (el mar Pacifico).

Do ožujka 1521. prešli su i drugi ocean i došli do Filipina, odnosno otočja koje su nazvali po španjolskom kralju Filipu II. Ondje je Magellan ubijen jer se umiješao u sukob lokalnih vladara, pa se posada predvođena El Cabom vratila kući okolnim putem. S ekspedicije se od pet brodova i gotovo 300 članova posade vratio samo jedan brod s osamnaestero ljudi.

