Ako mislite da ne volite prokulice, dajte im zadnju šansu s ovim receptom. Pokušajte zaboraviti okus lešo prokulica i prepustite se magiji vrućeg ulja, panko mrvica i parmezana.

Ona će pretvoriti "omražene" prokulice u fine kuglice, hrskave izvana, mekane iznutra, prepune okusa i zabavne teksture. Prokulice su pržene su u dubokom ulju, a zatim obilno posute svježe naribanim parmezanom. Idealne su kao prilog, predjelo ili čak ukusan zaglogaj za druženja.

Prokulice s parmezanom - sastojci: 120 ml biljnog ulja

60 g panko mrvica

35 g svježe naribanog parmezana, plus za posipanje

1 žlica cajun mješavine začina

450 g prokulica, očišćenih

60 g glatkog brašna

2 velika jaja, razmućena Prokulice s parmezanom - priprema: Zagrijte ulje u velikoj tavi na srednje jakoj vatri. U velikoj zdjeli pomiješajte panko mrvice, parmezan i cajun mješavinu začina i ostavite sa strane. Prokulice uvaljajte u brašno, pa u jaja, a zatim u smjesu panko mrvica sa začinima. Pržite u serijama, 5 ili 6 prokulica odjednom, dok se ne ispeku ravnomjerno i ne postanu zlatne i hrskave, oko 2-3 minute. Prebacite na tanjur obložen papirnatim ručnikom. Pospite s još parmezana i poslužite odmah.

