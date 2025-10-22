Ako mislite da ne volite prokulice, dajte im zadnju šansu s ovim receptom. Pokušajte zaboraviti okus lešo prokulica i prepustite se magiji vrućeg ulja, panko mrvica i parmezana.
Ona će pretvoriti "omražene" prokulice u fine kuglice, hrskave izvana, mekane iznutra, prepune okusa i zabavne teksture. Prokulice su pržene su u dubokom ulju, a zatim obilno posute svježe naribanim parmezanom. Idealne su kao prilog, predjelo ili čak ukusan zaglogaj za druženja.
Prokulice s parmezanom - sastojci:
- 120 ml biljnog ulja
- 60 g panko mrvica
- 35 g svježe naribanog parmezana, plus za posipanje
- 1 žlica cajun mješavine začina
- 450 g prokulica, očišćenih
- 60 g glatkog brašna
- 2 velika jaja, razmućena
Prokulice s parmezanom - priprema:
- Zagrijte ulje u velikoj tavi na srednje jakoj vatri.
- U velikoj zdjeli pomiješajte panko mrvice, parmezan i cajun mješavinu začina i ostavite sa strane.
- Prokulice uvaljajte u brašno, pa u jaja, a zatim u smjesu panko mrvica sa začinima.
- Pržite u serijama, 5 ili 6 prokulica odjednom, dok se ne ispeku ravnomjerno i ne postanu zlatne i hrskave, oko 2-3 minute. Prebacite na tanjur obložen papirnatim ručnikom.
- Pospite s još parmezana i poslužite odmah.
