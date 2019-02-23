Ljepljiva, sočna, mekana i aromatična pileća krilca još su jedan od razloga zbog kojih se nikad nećemo zasititi piletine i svako malo vraćamo se receptima s piletinom.
Tako jednostavno meso, a toliko mogućnosti! Ovaj vrlo često zanemarivan komad pilećeg mesa danas se može naći na gotovo svakom jelovniku, u njemu jednako uživaju i stari i mladi, bez obzira na umazane i poprilično ljepljive prste.
U potrazi za novim okusima i inspiracijama, nek' vam se nađe i recept za pečenu piletinu s narančom i češnjakom, oduševit ćete se kombinacijom, uvjereni smo.
Možda krilca nisu vaš omiljeni zalogaj, ali bi fina piletina gotova za 15 minuta mogla biti? Spremite recept i izvadite ona pileća prsa s kojima ne znate što biste.
Sastojci za krilca:
- 1 kg pilećih krilaca
- 3 žlice umaka od soje
- 1 žličica slatke dimljene paprike
- 2 žlice meda
- 2 režnja češnjaka
- 2 žlice sezamova ulja
- 1 žličica ljutog sriracha umaka
- 1 žlica svježeg ribanog đumbira
- sok od pola limuna
Priprema krilaca:
- Češnjak nasjeckajte nasitno pa u dubljoj zdjeli napravite marinadu od navedenih sastojaka.
- Krilca razrežite na dva dijela, odvojite krilo od batačića, stavite u posudu s marinadom, dobro izmiješajte i ostavite krilca u marinadi barem 2-3 sata, po mogućnosti i duže.
- Pripremite pleh za pečenje, prekrijte ga papirom za pečenje pa na pleh rasporedite krilca te stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu na 200 °C i pecite 30-40 minuta, potom okrenite grijač na gril i pecite još 10 minuta dok krilca ne dobiju lijepu zlatnu boju.
- Poslužite odmah uz sezonsku salatu.
Salzburg za 0 kuna: Kako provesti dan u Mozartovom gradu? +0