Piadina je talijanski tanki kruh savršen za sendviče, slane rolade ili kao prilog drugim jelima, a jednostavno ćete ga napraviti i sami od samo nekoliko osnovnih sastojaka.

Piadina dolazi iz talijanske regije Emilia-Romagna i tradicionalno se priprema od brašna, masnoće, vode i soli. Nekada je bila “kruh siromašnih”, a danas je jedno od najpoznatijih street food jela u Italiji.

Ono što piadinu čini posebnom jest njezina svestranost – može biti tanka i hrskava ili malo deblja i mekša. U ovom receptu koristimo maslinovo ulje i malo praška za pecivo kako bismo dobili savršeno mekanu i savitljivu piadinu.

Ne treba vam nikakvo iskustvo u pečenju kruha – ovaj recept je vrlo jednostavan i uvijek uspijeva. Jedino ćete sami mrati smisliti čime je napuniti.

Piadina - sastojci: 285 g glatkog brašna - tip 00 + za posipanje

½ čajne žličice praška za pecivo

½ čajne žličice soli

80 ml vode

80 ml mlijeka

2 čajne žličice ekstra djevičanskog maslinovog ulja + za podmazivanje Piadina - priprema: U većoj zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo i sol. U manjem loncu lagano zagrijte vodu, mlijeko i maslinovo ulje dok ne postanu mlaki. Pazite da ne pregrijete. Polako ulijevajte tekuću smjesu u suhe sastojke, miješajući kuhačom ili lopaticom dok se ne počne formirati tijesto. Prebacite tijesto na lagano pobrašnjenu površinu i mijesite 3–5 minuta dok ne postane glatko i elastično. Ako je ljepljivo, dodajte malo brašna. Oblikujte kuglu, pokrijte kuhinjskom krpom ili folijom i ostavite da odmori 30 minuta na sobnoj temperaturi. Podijelite tijesto na 4 jednaka dijela (oko 120 g svaki). Svaki dio oblikujte u kuglu i razvaljajte u krug promjera oko 20 cm i debljine oko 3 mm. Zagrijte tavu na srednje jakoj vatri. Premažite jednu stranu piadine s malo maslinovog ulja i stavite je u tavu (nauljenom stranom prema dolje). Pecite 1–2 minute dok se ne pojave zlatne točkice. Okrenite i pecite još 1–2 minute s druge strane, dok lagano ne napuhne. Gotove piadine zamotajte u kuhinjsku krpu kako bi ostale tople. Poslužite odmah uz omiljene nadjeve.

