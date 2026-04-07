Piletina u medu i češnjaku pun je pogodak za brz i ukusan ručak ili večeru, Priprema se u jednom limu za pečenje, bez puno nereda, a rezultat je domaća verzija jela iz azijskih street food restorana.
Kombinacija meda, češnjaka, limuna i umaka od soje daje savršenu ravnotežu slatkog, slanog i blago ljutog okusa. A ako niste uopće od ljutog - jednostavno smanjite količinu čili paste.
Dobar tek!
Piletina u medu i češnjaku - sastojci:
- 900 g pilećih prsa ili zabataka bez kosti i kože (narezano na kockice)
- 1 žlica češnjaka u prahu
- crni papar, prema ukusu
- čili pahuljice, prema ukusu
- 30 g brašna
- 4 žlice maslinova ulja
- 300 g brokule ili šparoga (ili kombinacija)
- sezam, za posluživanje
Za umak od meda i češnjaka
- 80 ml umaka od soje
- 2 žlice limunova soka
- 3 žlice meda
- 6 režnjeva češnjaka, naribanih na sitno
- 3–4 žlice čili paste
- 2 žlice mladog luka, nasjeckanog
- 1 žlica sezamovog ulja
Piletina u medu i češnjaku - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva. Lim za pečenje obložite papirom ili lagano premažite uljem.
- Na limu pomiješajte piletinu s češnjakom u prahu, paprom i pahuljicama čilija. Dodajte brašno i dobro promiješajte da se lagano obloži. Umiješajte 2 žlice maslinova ulja.
- Piletinu rasporedite na jednu stranu lima.
- Na drugu stranu lima za pečenje stavite brokulu ili šparoge. Začinite solju, paprom i pokapajte s malo maslinova ulja.
- Pecite 10–15 minuta, dok piletina ne bude pečena, a povrće omekša.
- U zdjeli pomiješajte umak od soje, limunov sok i med. Dodajte češnjak, čili pastu, mladi luk i sezamovo ulje. Dobro promiješajte.
- Izvadite povrće s lima. Prelijte piletinu pripremljenim umakom i dobro promiješajte. Vratite u pećnicu još 5 minuta, da se umak zgusne i lijepo obloži piletinu.
- Pospite sezamom i mladim lukom. Poslužite uz kuhanu rižu.