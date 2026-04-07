Piletina u medu i češnjaku pun je pogodak za brz i ukusan ručak ili večeru, Priprema se u jednom limu za pečenje, bez puno nereda, a rezultat je domaća verzija jela iz azijskih street food restorana.

Kombinacija meda, češnjaka, limuna i umaka od soje daje savršenu ravnotežu slatkog, slanog i blago ljutog okusa. A ako niste uopće od ljutog - jednostavno smanjite količinu čili paste.

Dobar tek!

Piletina u medu i češnjaku - sastojci: 900 g pilećih prsa ili zabataka bez kosti i kože (narezano na kockice)

1 žlica češnjaka u prahu

crni papar, prema ukusu

čili pahuljice, prema ukusu

30 g brašna

4 žlice maslinova ulja

300 g brokule ili šparoga (ili kombinacija)

sezam, za posluživanje Za umak od meda i češnjaka 80 ml umaka od soje

2 žlice limunova soka

3 žlice meda

6 režnjeva češnjaka, naribanih na sitno

3–4 žlice čili paste

2 žlice mladog luka, nasjeckanog

1 žlica sezamovog ulja Piletina u medu i češnjaku - priprema: Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva. Lim za pečenje obložite papirom ili lagano premažite uljem. Na limu pomiješajte piletinu s češnjakom u prahu, paprom i pahuljicama čilija. Dodajte brašno i dobro promiješajte da se lagano obloži. Umiješajte 2 žlice maslinova ulja. Piletinu rasporedite na jednu stranu lima. Na drugu stranu lima za pečenje stavite brokulu ili šparoge. Začinite solju, paprom i pokapajte s malo maslinova ulja. Pecite 10–15 minuta, dok piletina ne bude pečena, a povrće omekša. U zdjeli pomiješajte umak od soje, limunov sok i med. Dodajte češnjak, čili pastu, mladi luk i sezamovo ulje. Dobro promiješajte. Izvadite povrće s lima. Prelijte piletinu pripremljenim umakom i dobro promiješajte. Vratite u pećnicu još 5 minuta, da se umak zgusne i lijepo obloži piletinu. Pospite sezamom i mladim lukom. Poslužite uz kuhanu rižu.

