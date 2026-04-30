Ponekad je za savršen izlet dovoljna jedna stvar – dobar pogled. A Lijepa Naša, srećom, prepuna je mjesta na kojima priroda (i malo ljudskog djelovanja, hajde) nudi prizore koji se pamte. Od svima poznatih do skrivenih dragulja, ovo su neki od vidikovaca zbog kojih vrijedi stati, udahnuti i gledati.

Skywalk Biokovo

Vjerojatno najpoznatiji vidikovac kod nas. Ako tražite wow-efekt, teško ćete ga nadmašiti nečim drugim. Staklena platforma koja izlazi iz litice pruža pogled na Makarsku rivijeru i more daleko ispod vas. Nije za one slabijeg srca, kao ni za one koji imaju paranoju od visine jer ovdje čovjek hoda zrakom, ali prizor je – nezaboravan.

Mađerkin breg

Međimurje sigurno nije prva regija koja vam padne na pamet kad je riječ o spektakularnim vidikovcima, ali Mađerkin breg nudi jedan od najljepših pogleda na sjeveru Hrvatske. Vinogradi, brežuljci i čak četiri države u daljini dovoljno su dobar razlog da se onamo zaletite. I onda nakon pogleda sjednete u obližnju vinariju i uživate…

Vidikovac Kamenjak

Kod Vranskog jezera čeka vas prizor koji rijetko gdje možete doživjeti – pogled na jezero s jedne i more s druge strane. Uspon je kratak, a pogled da ti pamet stane. Nalazi se na gotovo 300 metara nadmorske visine, a oni kojima nikad nije dosta pitali bi vjerojatno: A gdje je još pogled na rijeku?

Vojak (Učka)

Za one koji vole malo aktivniji izlet, vrh Učke nudi jedan od najširih pogleda u Hrvatskoj. Kvarner, otoci, planine – pa čak i obrisi Italije kad je vrijeme savršeno. Vojak je sa svojim 1401 metrom nadmorske visine i najviši vrh Učke, a na slikama ste ga sigurno vidjeli jer je prepoznatljiv po kamenoj kuli.

Srđ

Klasik koji ne treba posebno predstavljati. Pogled na Dubrovnik, Lokrum i more jedan je od onih prizora koji ostaju urezani dugo nakon povratka kući. Nalazi se na oko 400 metara nadmorske visine, a do gore je moguće doći žičarom, ali i autom, mada ako niste vješt vozač, to bi valjalo preskočiti…

Klis

Tvrđava Klis spaja povijest i panoramu. Pogled na Split i okolicu ovdje se vidi kao na dlanu. Ako već ovo ljeto idete tražiti taj pogled, znajte da tvrđava služi i kao ljetna scena za kulturna događanja.

Providenca (Lošinj)

Na Lošinju se krije vidikovac koji mnogi turisti još uvijek nisu otkrili. Providenca nudi savršen pogled na arhipelag i jedno od najljepših mjesta za zalazak sunca na Jadranu.

Vidikovac Preradović (Gorski kotar)

Daleko od obale, ovaj vidikovac pokazuje potpuno drugačije lice Hrvatske. Beskrajna šuma, mir i svjež zrak – idealno za one koji žele pobjeći od mora i gužve. Zove se po istoimenom vrhu, a smješten je 900 metara iznad mora.