U Brocu u Švicarskoj gradi se čokoladni tematski park po imenu Parc du chocolat Cailler. Projekt je to koji će nadopunjivati najstariju švicarsku tvornicu čokolade koja je još uvijek u pogonu - Maison Cailler, a koja je osnovana još davne 1819. godine.

Parc du chocolat Cailler bi se trebao prostirati na 30 tisuća četvornih metara u ovom šarmantnom gradiću u okrugu Gruyères, a pretpostavlja se da će u njegovu gradnju biti utrošeno oko 400 milijuna švicarskih franaka, odnosno oko 433 milijuna eura.

Park bi trebao obuhvaćati hotele, restorane i mnoštvo zabavnog sadržaja fokusiranog oko povijesti i proizvodnje čokolade u Švicarskoj za djecu i odrasle. Posjetitelji će moći zaviriti iza kulisa proizvodnje čokolade, kušati njihove slasne kreacije te sudjelovati u radionicama izrade čokolade s najvećim stručnjacima na ovom području.

Parc du chocolat Cailler bi trebao uključivati i staklenik sa stablima kakaovca od kojeg se čokolada radi, interaktivne izložbe, escape room i druge slične aktivnosti.

Pretpostavlja se da će ovaj tematski park donijeti 300 novih radnih mjesta, a ulagači se nadaju i da će znatno povećati broj turista u ovom dijelu Švicarske kada u potpunosti bude završen 2030. godine.

Da bi olakšao dolazak turista, do njega će voziti izravni vlak, a bit će napravljeno i veliko parkiralište za one koji će odabrati putovanje osobnim vozilom.

