Želite li se dubinski odmoriti, odsjednite na nekom lijepom mjestu okruženom prirodom. Villa Bifora jedno je takvih mjesta.



Smještena je na vrhu brda Petrovac u naselju Selca na otoku Braču . Okružena je zelenilom, a s terase puca divan pogled na zaljev i otok Hvar,



Ovo mjesto je prekrasno. Pogled s terase je apsolutno zapanjujući, pišu razdragani gosti na Airbnb-u koji su imali prilike ovdje prespavati.

Prostrani dnevni boravak (Foto: Airbnb.com)

Villu Bioforu izvorno je izgradila plemićka obitelj Didolić za odmor i opuštanje. Posljednjih godina je obnovljena – unutarnji dizajn kombinira moderne elemente uz slavljenje izvorne strukture od kamena i drveta.



Villa Bifora obuhvaća spavaću sobu u potkrovlju i prostrani dnevni boravak za maksimalni smještaj četiri osobe. Ovdje vam je na raspolaganju kupaonica s wc-om i kuhinja s blagovaonicom.

Domaćini će vam osigurati i besplatnu degustaciju domaćeg maslinova ulja, vina, sira, smokava i sličnih specijaliteta.

Prekrasan pogled s vrha brda (Foto: Airbnb.com)

U sklopu posjeda nalazi se i intimni bazen u kojem možete potražiti osvježenje tijekom vrućeg ljetnog dana, a tu je i prostor sunčanje i uživanje na otvorenom.

Kada se zaželite kupanja u moru, prošećite do prve plaže koja se nalazi otprilike dva kilometara dalje u mjestu Sumartin. S druge strane, najljepša bračka plaža – Zlatni rat – udaljena je otprilike 25 minuta vožnje automobilom.



Villa Bifora iznajmljuje se preko internetske platforme Airbnb po cijeni od 350 eura na noć. Što sve nudi, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

Projekt nestašnog vojvode: Kućica iz bajke za odrasle koja se skriva duboko u šumi +0