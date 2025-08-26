Galerija 3 3 3 3 Uživate li u prirodi, ali umjesto šatora radije birate kućice koje čvrsto stoje na zemlji, mogao bi vam se dopasti seoski luksuz na slovenski način. U mjestu Prvačina, na manje od pola sata vožnje od Vipave nalazi se Maxi Sonce, smještaj u zelenilu, koji je dio projekta Open Villages. Taj koncept podrazumijeva smještaj u modernim drvenim kućicama s lokalnim sadržajima – od vrhunske gastronomije, vinara i farmi do muzeja, galerija i aktivnosti u prirodi, poput biciklizma slikovitim putevima.

Kućice su izrađene su od prirodnih materijala, samoodržive su, energetski učinkovite i ponosno nose ekološku oznaku Green Key. Svaka kućica može primiti četiri osobe koje imaju sve što je potrebno za udoban odmor u prirodi.

Boravak u Maxi Sonce uključuje brojne pogodnosti: besplatan WiFi, privatno parkiralište i upotrebu bicikala, doručak od svježih lokalnih namirnica, terasu, vrt i roštilj za opuštanje na otvorenom, a kućni ljubimci su također dobrodošli.

Klimatizirane drvene vikendice imaju prostranu spavaću sobu, dnevni boravak, potpuno opremljenu kuhinju te kupaonicu s tušem i hidromasažnom kadom. Za dodatni luksuz, gostima su na raspolaganju spa i wellness sadržaji.

Maxi Sonce - 4 (Foto: Booking.com)

Mi smo kućice pronašli na Bookingu, gdje smo naišli na izuzetnu odjenu i pozitivne komentare gostiju:

"Sve je bilo odlično! Gregeor je nevjerojatno srdačan i puno nam je pričao o mjestu, zemlji i ljudima. Svaki dan nam je pripremao prefin doručak. Dobili smo dva kilograma u četiri dana i davao nam savjete za izlete. Čak je zvao restorane i rezervirao nam stolove. Puno mu hvala za ovo nezaboravno vrijeme!”, zahvalila se Cornelia iz Austrije.

"Prekrasna lokacija, jako lijepa kuća i vlasnik je sjajan! Osigurao nam je savršen boravak i pružio odličan odmor“, kaže Cecilia iz Nizozemske.

"Gregor je bio odličan i vrlo pažljiv domaćin. Kada nam je donosio doručak, svaki dan nam je pričao zanimljive priče o mještanima i njihovoj povijesti. Apartman ima sve što će vam trebati za boravak. Osim toga, uživali smo u hidromasažnoj kadi nakon dugih šetnji. Toplo preporučujemo da ovdje provedete odmor.”

