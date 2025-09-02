Galerija 6 6 6 6 Smještajne jedinice na izoliranom mjestu okružene netaknutom prirodom savršen su izbor za sve one koji na odmoru žele uživati u miru i tišini.



Villa Desert Rose ili u prijevodu pustinjska ruža jedno je od takvih mjesta. Prostire se na 150 četvornih metara u naselju Košljun na južnoj strani otoka Paga , a gleda na obližnje otoke Vir, Molat, Ist, Maun, Olib, Planik i Brusnjak.

Villa Desert Rose na južnoj strani otoka Paga (Foto: Airbnb.com)

Kuća se nalazi na privatnom imanju od 95.000 četvornih metara, a u njezinoj okolici nema nikoga – i ničega. Baš zato ovdje ćete se osjećati kao da ste sami na svijetu.

Nenametljivo je uklopljena u okoliš, a od kristalno čistog mora i prve privatne plaže udaljena je svega 100-injak metara. U njezinom sklopu nalazi se i grijani bazen s natkrivenom terasom i sunčalištem, igralište za djecu te mjesto za pripremu roštilja.

Tu je i prostor za pripremu roštilja (Foto: Airbnb.com)

Villa Desert Rose obuhvaća četiri spavaće sobe za maksimalan smještaj osam osoba, a svaka od njih ima prekrasan pogled na more.

Tu je i multifunkcionalni prostor koji spaja dnevni boravak, kuhinju i blagovaonicu, ali i tri kupaonice te zasebni toalet.



Villa Desert Rose iznajmljuje se preko internetske platforme Airbnb po cijeni od 458 eura na noć. Što sve nudi provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

