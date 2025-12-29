Galerija 23 23 23 23 Na sjeveru Hrvatske, skrivena duboko u međimurskoj šumi, daleko od gradske buke i pogleda i problema, ugnijezdila se luksuzna drvena kućica koja nudi potpunu privatnost, mir i autentično iskustvo prirode.

Forest Cabin Nest idealan je izbor za obiteljski odmor pun sadržaja ili vikend-bijeg s prijateljima jer spaja udobnost modernog smještaja s osjećajem potpune izolacije u šumskom okruženju.

Kuća ima dvije prostrane spavaće sobe i dvije kupaonice te može ugostiti do šest odraslih osoba (6+1). Nalazi se na ograđenom imanju veličine četiri tisuće četvornih metara, više nego dovoljno da imate potpunu privatnost. Izgrađena je 2010. godine, a potpuno renovirana 2024. godine kako bi svojim gostima pružila maksimalnu udobnost i sitne suvremene luksuze.

Upravo je spoj luksuza i prirode posebnost ove šarmantne šumske kućice. Gostima je na raspolaganju privatni wellness koji čine sauna, hidromasažna kada i vjedro za ledene kupke, sve to s pogledom na šumu. Vanjska kuhinja s roštiljem i prostorom za druženje savršena je za zajedničke obroke na otvorenom, dok roštilj i vanjsko ložište stvaraju toplu i ugodnu atmosferu posebno tijekom večeri.

Kuća je prilagođena obiteljima s djecom jer nudi bogat izbor sadržaja za igru i boravak na otvorenom. Djeca mogu uživati u zip lineu, trampolinu, ljuljačkama i slack lineu, a ograđeno dvorište roditeljima jamči bezbrižnost. Gostima su na raspolaganju bicikli i buggy vozila te nogometno igralište.

Ljepša nego na fotografijama

Okolina poziva na šetanje kroz netaknuti šumski krajolik, istraživanje prirode i uživanje u tišini koju prekidaju samo zvukovi šume. Baš sve u ovoj kući i oko nje namijenjeno je opuštanju i punjenju baterija daleko od svakodnevnog stresa.

Interijer kuće uređen je s puno ukusa i brige o detaljima, pa će i boravak unutra biti više nego ugodan. Gostima su na raspolaganju potpuno opremljena kuhinja, WiFi, Smart TV i PlayStation.

Gosti koji su već boravili u ovoj šumskoj kućici posebno ističu mir, privatnost i bogatstvo sadržaja za djecu. Mnogi naglašavaju da je kuća još ljepša nego na fotografijama, da je savršeno organizirana te da su domaćini izuzetno ljubazni i na raspolaganju u svakom trenutku. Dostupnost i sve detalje ponude možete istražiti na Bookingu.

