Galerija 16 16 16 16 Na jugozapadnom dijelu Medvednice smjestila se špilja Veternica, čudesan prozor i geološku i – ljudsku prošlost. Sa svojih sedam i nešto kilometara šesta je po dužini špilja u Hrvatskoj, a bogata galerija geomorfoloških oblika, fosilni nalazi školjaka i ježinaca, ostaci kostiju špiljskog medvjeda, kolonije šišmiša i tragovi života neandertalaca čine je zanimljivom ne samo znanstvenicima nego svim znatiželjnicima koji se ne boje mraka i malo blata na cipelama.

Prvih četiristotinjak metara špilje Veternice uređeno je za turističke obilaske, a ta kratka šetnja dovoljna je da otputujete u pradavnu prošlost. Ispod čudesnih stropnih kupola, preko fosilnog blata, uz Kameni slap i Zdenac želja u Koncertnoj dvorani, pažnju privlače fosili drevnih školjki i ježinaca koji podsjećaju da je ovdje nekad šumilo more, a čeljust špiljskom medvjeda uklopljna u stijenu fantastičan je podsjetnik na to koliko smo maleni i nevažni.

Osim medvjeda, u špilji su pronađeni ostaci brojnih izumrlih životinja poput špiljskog lava, leoparda, hijene, nosoroga, pragoveda i golemog jelena, čitav paleontološki zoološki vrt.

Dom neandertalaca

Veternica je i najstariji arheološki lokalitet Zagreba. U njezinoj su unutrašnjosti pronađeni tragovi života stari desetke tisuća godina. Ovdje su boravili neandertalci, kasnije rimski vojnici, a kroz povijest i razni pustolovi i bjegunci.

Špilja je dobila ime po strujanju zraka na ulazu. Temperatura u špilji tijekom cijele godine iznosi oko 10 stupnjeva, pa čak i ljeti treba ponijeti topliju odjeću. Podloga može biti skliska i blatna, pa ovdje, osim kacige, glavu čuvaju - čvrste cipele.

Ove godine špilja se za posjetitelje otvara 18. travnja, jer su se njezini današnji stanovnici – probudili iz zimske hibernacije pa im radoznali gosti neće više smetati. U Veternici živi čak 16 vrsta šišmiša, a vrata koja običnom oku možda dheluju kao obična rešetka zapravo su “bat-friendly” ulaz za ova malena mekana bića.

Posebna cijena ulaznice prilikom otvorenja iznosi 4 eura . Radno vrijeme je vikendom i blagdanom od 10 do 16 sati, a vođeni obilasci organizirani su svaki puni sat od 10 do 15. Posjeti špilji su mogući i u tjednu, ali uz prethodnu najavu i dogovor s Javnom ustanovom Park prirode Medvednica.

