Da se za otkrivanje istinske ljepote treba potruditi i krenuti u unutrašnjost, dalje od turističkih šetnica i razvikanih plaža - korčulanska Čara školski je primjer. Između Korčule Marka Pola i Oliverove Luke čeka vas, još poprilično neiskvarena gužvama prijestolnica pošipa - sorte zbog koje vinski entuzijasti dolaze na crni otok bijelih vina.

Na putu prema moru, kroz plodno Čarsko polje, među trsovima koji se kupaju u suncu i vijugavim stazama, onaj tko to poželi, gotovo da može dotaknuti staru dušu otoka. A okusiti je može u čaši, kada je primi za visoku nožicu pa zaplešu zlatne nijanse u ritmu terroira – i svega što on simbolizira – od težačkih dlanova u kojima se linije života isprepliću s obiteljskim vinogradima do vjetra koji puše s mora. Kao i crvenog tla i vapnenačke riznice minerala, kadulje i smilja, rogača i mindela.

Nije bez razloga pošip iz tog kraja prvo zaštićeno hrvatsko bijelo vino sa zemljopisnim porijeklom.

Na pitanje kakav je, onima koji ga još nisu imali prilike kušati, najbolje je odgovoriti bez riječi i ponuditi čašu. A najbolje mjesto za to je njegov kraj. Smatra se kako je pošip nastao uzgojem samonikle loze, pronađene u šumi, koja je s vremenom stigla do otočnih vinograda.

Analizama je prije otprilike dvadeset godina utvrđeno kako je pošip nastao spontanim križanjem bratkovine i blatske zlatarice. S vremenom je mala sorta odrasla i otisnula se do Brača, Hvara, Komarne…

Čara - 12 (Foto: Saša Prižmić)

Poljoprivredna zadruga

Odvede li vas vinska znatiželja na Korčulu, jedno od mjesta na kojima možete otkrivati čari omiljene bijele sorte je Poljoprivredna zadruga Pošip Čara, koja je najveći proizvođač pošipa na otoku - i to desetljećima. Upravo ondje su nekoć vrijedni vinogradari udružili snage kako bi promovirali plemenitu sortu. I danas se tamošnji vinogradi obrađuju po starinski, mahom ručno. A kada se u vrijeme berbe nanižu slikoviti traktori, Polje se pretvori u razglednicu koja podsjeća na kakav šareni susret oldtimera.

Zadruga je u vlasništvu oko stotinu zadrugara vinorodnog kraja čije se grožđe prerađuje. Više od 90 posto proizvodnje odlazi na pošip, ali nađe ondje i rukatca, kao i drugih sorti.

Čara - 5 (Foto: Saša Prižmić)

Jedno od imena koje se zauvijek upisalo u povijest Zadruge je ono Janka Jovanova, cijenjenog ambasadora sorte, zahvaljujući kojem je pronašla put iz srca Korčule u svijet.

"Rijedak, poseban, drukčiji", riječi su gospodina Jovanova, koje i dalje žive na drvenim bačvama vinarije, uz: "Pošip je upravo takav. Rijetko i posebno vino koje će vas pridobiti svojom aromatikom, drukčijom i teško zaboravljivom, svojom puninom", predstavljajući svojevrsni epitaf, njemu u čast.

Čara - 17 (Foto: Saša Prižmić)

Novi (vinski) list

Iako se i dalje oslanja na tradiciju i njeguje zajedništvo, Zadruga se modernizira, kako stilistikom, tako i izgledom boca. Redizajn vizualnog identiteta, vinarija je pokrenula prije šest godina. Od tada elegantne, zlatne etikete vrhunskog Pošipa, kao i Marka Pola, očaravaju suncem i zrncima grožđa, pod jagodicama i na stolu. Te dvije perjanice vinarije neumorno skupljaju nagrade i priznanja.

Čara - 24 (Foto: Saša Prižmić)

Lovorikama je ovjenčano i vrhunsko Misno vino Dubrovačke biskupije, odnjegovano u vinogorju plodnog polja. Inicijativa je krenula od svećenika don Ante Burića, a Misno vino je postalo djelom euharistijskog slavlja, doznajemo od upravitelja Ante Tomića.

Čara - 10 (Foto: Saša Prižmić)

Vrhunski pošip i Marko Polo

U vinariju Zadruge navraćaju domaći kako bi kupili već iskušano vino, kao i turisti što koji ga upoznaju na prostranoj terasi s pogledom na zeleno more, nerijetko uz kakvu sirnu platu. Pritom doznaju da kremast i orašast, Marko Polo nastaje od grožđa s izdvojenih položaja, a hvali se zbog aromatike, punog tijela i dugog završetka.

Kao i da nešto lepršaviji, vrhunski Pošip krasi zlatna boja sa zelenkastim nijansama. Prilikom kušanja tog otmjenog predstavnika vinarije, u mislima se mogu pojaviti prizori rascvjetalih badema, kandirane narančine korice i makijskog raslinja.

Ne smije se zaboraviti niti na Rukatac, vrhunsko vino dobiveno od istoimene sorte koju poznajemo kao maraština, rasprostranjene u jadranskim vinogorjima. U očaravajućem korčulanskom polju rukatac postiže iznimnu kakvoću, a u vinariji naglašavaju njegov svježe diskretni, pikantan sortni miris, koji u terroiru podsjeća na svježe zdrobljenu rutu i mediteransko bilje.

Sjednete li na terasu vinarije kako biste kušali njihovo vino, pokušajte sačuvati u mislima sve što osjetila bilježe za jednom kasnije - kada ćete negdje drugdje otvarati pošip iz Zadruge i osloboditi uspomene iz boce na kraj očaran suncem.

A nakon kušanja vina, možete krenuti dalje u istraživanje Čare i okolice, kako kroz kadrove vrsnog fotografa Saše Prižmića u našoj galeriji, tako i druge tekstove s portala.

