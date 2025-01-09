Galerija 5 5 5 5

Plitvička jezera čarobna su i drugačija u svako doba godine, a plitvičkoj zimskoj bajci, kada ih snijeg odjene u bijelo, možete uživati uz najzabavnije zimske aktivnosti – sanjkanju i skijanju (a nitko vam neće zabraniti ni da napravite grudu ili cijelog snjegovića).

Skijaški centar Mukinje jedino je skijalište u Lici i postoji od osamdesetih godina prošlog stoljeća kao dio zimske ponude Nacionalnog parka Plitvička jezera. Nalazi se u mjestu po kojem je i nazvano, udaljenom oko 5 kilometara od Ulaza 1 i oko dva i pol kilometra od Ulaza dva u nacionalni park.

Skijaški centar Mukinje na Plitvičkim jezerima - 3 (Foto: NP Plitvička jezera)

Skijalište Mukinje smješteno je uz samu državnu cestu DC1, pa se do njega jednostavno stiže sa svih strana Hrvatske. Iz Zagreba za nešto više od dva, a iz Rijeke ili Splita dva i pol odnosno malo manje od tri sata, pa je idealno za jednodnevni izlet prepun zimskih radosti i aktivnosti.

Naravno, prije nego što se uputite na Plitvice natovareni skijama, sanjkama i rezervnom odjećom, gledajte vremensku prognozu ili nazovite Park na broj 053 751 015 da provjerite je li staza otvorena. Dobro je znati da zapravo i ne morate tovariti opremu jer sve i za skijanje i za bordanje i za sanjkanje možete unajmiti u ski-centru.

Najam skija i pancerica

Najam skija, pancerica i štapova za odrasle košta 10 eura, a za djecu 7, snowboarda 8 eura za odrasle i 7 za djecu, sanjki 5 i pol, a lopatica za spuštanje 3 eura. Dnevna skijaška karta za odrasle stoji 10 eura, a za djecu 5 i pol eura, a karta za noćno skijanje u kojem možete guštati vikendom – 7 eura za odrasle i 4 za djecu. Višednevne karte su još povoljnije, a oko Plitvičkih jezera lako ćete pronaći smještaj za svaki ukus.

Skijaški centar Mukinje ima skijašku stazu dugu oko 400 metara i jednu vučnicu koja skijaše odvozi na sedamsto metara nadmorske visine. Staza je široka i blagog nagiba, pa je idealna za početnike, rekreativce i djecu. Snijeg se popravlja i topovima, a uz skijalište je uređeno i sanjkalište s nekoliko "smjerova" na kojem će najviše uživati djeca i svi koji se tako osjećaju.

Plitvički après-ski život odvija se u Pizzeriji Vučnica, u kojoj ćete aktivan dan na snijegu najbolje zaokružiti uz pizzu, kuhano vino i nestvarno lijep pogled. A želite li zimsku ljepotu Plitvičkih jezera doživjeti na sasvim nov način, petak i subotu rezervirajte za noćno skijanje.

