Kaubojske lazanje mirisni su sudar talijanske i kuhinje američkog jugozapada, s okusom čilija i puno, puno topljenog sira. Ovo jelo nikoga ne ostavlja ni ravnodišnim ni gladnim.

U kaubojskim lazanjama smjenjuju se slojevi bogatog umaka, okusi mesa, rajčica i tri vrste sira. Ovo je jelo idealno za duge hladne večeri i okupljanja u kuhinji. Ako vam se jede nešto fino, zasitno, pikantno i pomalo drugačije, ove su lazanje pun pogodak.

Kaubojske lazanje - sastojci: 15 suhih listova tijesta za lazanje

225 g zrelog cheddra, naribanog

225 g goude, naribane

2 žlice biljnog ulja, podijeljeno

1 veliki crveni luk, nasjeckan

1 velika crvena paprika, nasjeckana

450 g nemasne mljevene junetine

225 g blage kobasice za kuhanje, bez ovitka

1 ½ čajna žličica mljevene čili papričice

1 čajna žličica soli

1/2 čajne žličice svježe mljevenog crnog papra

1/2 čajne žličice mljevenog kima

750 ml umaka od rajčica s bosiljkom

400 g rajčica ili pelata iz konzerve, narezanih na kockice

200 g zelenih čili papričica, narezanih na kockice

450 g ricotte, podijeljeno

nasjeckani svježi listovi korijandera, za ukras, po želji Kaubojske lazanje - priprema: Rasporedite 15 suhih listova za lazanje u ravnomjernom sloju u posudu za pečenje dimenzija 23 x 33 cm. Dodajte dovoljno vruće vode da ih potpuno prekrije. Ostavite da se namaču 20 minuta. U velikoj tavi na jakoj vatri zagrijte žlicu ulja, popržite rajčice i kad malo pougljene prelijte ih umakom od rajčica s bosiljkom. Zakuhajte i ugasite vatru. Ostavite sa strane. U srednjoj zdjeli pomiješajte 225 g naribanog cheddra i 225 g naribanoe goude. Zagrijte 1 žlicu biljnog ulja u velikoj tavi. Dodajte nasjeckani luk i nasjeckanu crvenu papriku te pržite na srednje jakoj vatri dok ne omekšaju, oko 5 minuta. Dodajte junetinu i sirovu kobasicu, čili u prahu, sol, papar i mljeveni kima. Kuhačom razbijajte meso u komadiće i prijajte oko 8 minuta. Umiješajte umak od rajčica, ostavite da zavrije pa maknite s vatre. Ocijedite tijesto za lazanje i osušite posudu za pečenje. Ravnomjerno rasporedite 180 ml umaka u posudu za pečenje. Ravnomjerno rasporedite 5 listova tijesta za lazanje preko umaka. Po listovima za lazanje rasporedite polovicu ricotte sira. Po ricotti izlijte polovicu mesnog umaka i ravnomjerno pospite trećinom ribanog sira. Ponovite još jednom – listovi za lazanje, ricotta, umak, ribani sir i završite listovima za lazanje. Pospite preostalim ribanim sirom. Pecite 30 do 40 minuta. Ostavite da se malo ohladi prije posluživanja i po želji ukrasite nasjeckanim svježim listovima korijandera.

