Kaubojske lazanje mirisni su sudar talijanske i kuhinje američkog jugozapada, s okusom čilija i puno, puno topljenog sira. Ovo jelo nikoga ne ostavlja ni ravnodišnim ni gladnim.
U kaubojskim lazanjama smjenjuju se slojevi bogatog umaka, okusi mesa, rajčica i tri vrste sira. Ovo je jelo idealno za duge hladne večeri i okupljanja u kuhinji. Ako vam se jede nešto fino, zasitno, pikantno i pomalo drugačije, ove su lazanje pun pogodak.
Kaubojske lazanje - sastojci:
- 15 suhih listova tijesta za lazanje
- 225 g zrelog cheddra, naribanog
- 225 g goude, naribane
- 2 žlice biljnog ulja, podijeljeno
- 1 veliki crveni luk, nasjeckan
- 1 velika crvena paprika, nasjeckana
- 450 g nemasne mljevene junetine
- 225 g blage kobasice za kuhanje, bez ovitka
- 1 ½ čajna žličica mljevene čili papričice
- 1 čajna žličica soli
- 1/2 čajne žličice svježe mljevenog crnog papra
- 1/2 čajne žličice mljevenog kima
- 750 ml umaka od rajčica s bosiljkom
- 400 g rajčica ili pelata iz konzerve, narezanih na kockice
- 200 g zelenih čili papričica, narezanih na kockice
- 450 g ricotte, podijeljeno
- nasjeckani svježi listovi korijandera, za ukras, po želji
Kaubojske lazanje - priprema:
- Rasporedite 15 suhih listova za lazanje u ravnomjernom sloju u posudu za pečenje dimenzija 23 x 33 cm. Dodajte dovoljno vruće vode da ih potpuno prekrije. Ostavite da se namaču 20 minuta.
- U velikoj tavi na jakoj vatri zagrijte žlicu ulja, popržite rajčice i kad malo pougljene prelijte ih umakom od rajčica s bosiljkom. Zakuhajte i ugasite vatru. Ostavite sa strane.
- U srednjoj zdjeli pomiješajte 225 g naribanog cheddra i 225 g naribanoe goude.
- Zagrijte 1 žlicu biljnog ulja u velikoj tavi. Dodajte nasjeckani luk i nasjeckanu crvenu papriku te pržite na srednje jakoj vatri dok ne omekšaju, oko 5 minuta. Dodajte junetinu i sirovu kobasicu, čili u prahu, sol, papar i mljeveni kima. Kuhačom razbijajte meso u komadiće i prijajte oko 8 minuta. Umiješajte umak od rajčica, ostavite da zavrije pa maknite s vatre.
- Ocijedite tijesto za lazanje i osušite posudu za pečenje.
- Ravnomjerno rasporedite 180 ml umaka u posudu za pečenje. Ravnomjerno rasporedite 5 listova tijesta za lazanje preko umaka.
- Po listovima za lazanje rasporedite polovicu ricotte sira. Po ricotti izlijte polovicu mesnog umaka i ravnomjerno pospite trećinom ribanog sira.
- Ponovite još jednom – listovi za lazanje, ricotta, umak, ribani sir i završite listovima za lazanje. Pospite preostalim ribanim sirom.
- Pecite 30 do 40 minuta. Ostavite da se malo ohladi prije posluživanja i po želji ukrasite nasjeckanim svježim listovima korijandera.
