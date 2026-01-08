Smješten na krajnjem jugu Austrije, tik uz granice s Italijom i Slovenijom, Villach ima zanimljivu mješavinu alpske ozbiljnosti i opuštenog, gotovo mediteranskog ritma. Ovdje se dan lako dijeli između planina, jezera, kave u staroj gradskoj jezgri – i termalne vode koja već tisućama godina izbija iz zemlje.

U južnom dijelu grada nalazi se Warmbad-Villach, lječilišni kvart čija je povijest neraskidivo vezana uz termalne izvore.

Još su Rimljani ovdje dolazili na kupanje, a današnji wellnes resort izrastao je upravo oko tih prirodnih vrela. U središtu cijele priče nalazi se Thermal-Urquellbecken, bazen koji nije zamišljen kao wellness-atrakcija, nego kao autentično kupanje u samom izvorištu.

Ono što Urquellbecken čini posebnim jest činjenica da se puni isključivo prirodnom termalnom vodom koja dolazi iz sedam izvora, bez miješanja s običnom vodom. Svakog dana iz dubine zemlje ovdje na površinu izbije i do 17 milijuna litara termalne vode, a kompletan volumen bazena obnovi se svakih tri do četiri sata. Temperatura vode prirodno se kreće između 25 i 29,9 °C, što ga čini idealnim za dugotrajan boravak u vodi, bez osjećaja umora ili pregrijavanja.

Za uživanje i oporavak

Sam bazen čije dno čine kamenčići dimenzija je 25 x 15 metara, ali ovdje se nitko ne dolazi natjecati u plivačkim krugovima. Ovo je prostor za plutanje, istezanje i usporavanje. Voda je bogata mineralima, posebno kalcijem i magnezijem, a tradicionalno se koristi za opuštanje mišića, zglobova i oporavak nakon fizičkog napora.

Velik dio doživljaja čini i prostor u kojem se bazen nalazi. Smješten je u elegantnoj dvorani s visokim svodovima, a zidove krase monumentalni mozaici iz 1930-ih godina, inspirirani mitološkim motivima, vodom i ljudskim tijelom u pokretu. Ambijent je tih, gotovo svečan, bez glasne glazbe i tipične spa-estetike. Umjesto toga, imate osjećaj da ste ušli u povijesno kupalište iz vremena kada su terme bile mjesto susreta, a ne samo još jedna wellness-usluga.

Posebno je zanimljivo što se sve to nalazi doslovno nekoliko minuta vožnje od centra Villacha. Nakon kupanja možete se vrlo lako presvući iz „termalnog moda“ u gradski: prošetati starom jezgrom, sjesti na kavu uz Dravu ili produžiti prema obližnjim jezerima i planinama. Upravo ta kombinacija grada, prirode i termalne tradicije jedan je od razloga zašto Villach funkcionira kao savršena destinacija za kratki bijeg.

U ovom bazenu nema tobogana ni ostalih vodenih atrakcija, ali ima nešto što se danas rjeđe nalazi: autentičnu izvorsku vodu, povijesni prostor i osjećaj da ste barem na sat vremena izašli iz brzine svakodnevice.

Ako ste već u Koruškoj – ili planirate izlet preko Alpa – ovo je jedno od onih mjesta koje se ne posjećuje zbog „checkliste“, nego zbog čistog gušta.