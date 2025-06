Galerija 2 2 2 2 Grupica otoka koja se naziva Pitcairn jedno je od najzabačenijih mjesta na svijetu, a pronaći ćete je u središtu jednog od najvećih morskih rezervata na svijetu – golemog područja otvorenog oceana od 830.000 četvornih kilometara (veličine otprilike kao 14 i pol Hrvatske).

Osim istoimenog Pitcairna, ondje su i otoci Henderson, Ducie i Oeno, sve redom vulkanski. Pitcairn je jedini naseljeni, a vjerojatno je najpoznatiji kao utočište pobunjenika s britanskog broda HMS Bounty, koji su se ondje naselili 1790. godine.

Slavna pobuna

Najpoznatiju pobunu koja se ikada dogodila u britanskoj Kraljevskoj mornarici predvodio je prvi časnik Fletcher Christian protiv zapovjednika, kapetana Williama Bligha. Nesretni brod pod zapovjedništvom Williama Bligha je krenuo 1787. godine na ekspediciju prema Tahitiju kako bi donio stablo kruhovca.

Putovanje je bilo dugačko i naporno, Bounty je bio prenapučen, a na brodu nije bilo ljudi koji bi provodili kapetanov autoritet. Deset mjeseci nakon polaska iz Engleske posada je stigla na Tahiti, ali kako nije bilo pravo godišnje doba za skupljanje kruhovca, ostali su na otoku pet mjeseci. Članovi posade su uživali na otoku, neki od njih su se zbližili s Tahićankama i istetovirali se polinezijskim tetovažama. Takav život bio je znatno ugodniji od onog kojem su se mogli nadati po povratku u Britaniju.

Kad su se ponovno ukrcali na brod, muškarci nisu bili spremni za povratak na brodske uvjete i strogu disciplinu. Od početka je postojala napetost između Bligha i časnika Fletchera Christiana koja je ubrzo eskalirala. Dvadeset tri dana nakon polaska Christian i njegovi ljudi probudili su Bligha usred noći, uperili bajunet u njega i prisilili ga da izađe na palubu.

Nije bilo prolijevanja krvi - pobunjenici su naredili Blighu i njegovih 18 odanih sljedbenika da se ukrcaju u čamac za spašavanje s Bountyja. Kako je Bligh bio vješt pomorac, on i njegovi ljudi uspjeli su se vratiti kući. Pobunjenici su se potom podijelili i pronašli novi početak na otoku Pitcairn, gdje su spalili Bounty kako bi sakrili tragove.

Većina današnjih Pitcairnovaca potječe od pobunjenika s broda Bounty i Tahićana, a njihova kultura je spoj britanske te polinezijske (posebno tahićanske) kulture, koje su proizašle iz tradicija doseljenika, uz nekoliko onih koji su se doselili kasnije. Prema podacima iz 2021., na otoku živi ukupno 47 ljudi.

Pitcairn - 6 (Foto: Shutterstock)

Težak život pobunjenika

Ostaci broda i danas se mogu vidjeti ispod površine, a otkrio ih je 1957. istraživač National Geographica Luis Marden. Iako su doseljenici uspjeli preživjeti baveći se poljoprivredom i ribolovom, u početku je bilo napeto. Alkoholizam, ubojstva, bolesti i druge nesreće odnijele su živote većine pobunjenika i tahićanskih muškaraca.

Pobunjenici John Adams i Ned Young okrenuli su se Svetom pismu, koristeći brodsku Bibliju kao vodič za novo i miroljubivo društvo. Polinežani su također prešli na kršćanstvo.

Otok Pitcairn je otkrila posada britanskog broda HMS Swallow (desetak godina prije iskrcavanja posade broda Bounty) pod zapovjedništvom kapetana Philipa Cartereta, a ime je dobio po škotskom kadetu Robertu Pitcairnu, tada petnaestogodišnjem članu posade, koji ga je prvi uočio.

"Otkrili smo kopno sjeverno od nas. Kad smo mu se sljedeći dan približili, činilo se poput velike stijene koja izranja iz mora... a kako ga je otkrio mladić, sin bojnika Pitcairna, nazvali smo ga Pitcairnov otok“, zapisao je Philip Carteret u svoj dnevnik.

Pitcairn - 5 (Foto: Shutterstock)

Avanturistički turizam

Iako malen i izoliran, otok i danas privlači posjetitelje koji mogu uživati na mjestima gdje povijest i priroda isprepliću svoje priče. Otok je i raj za ljubitelje noćnog neba – zahvaljujući tome što nema svjetlosnog zagađenja proglašen je jednom od najboljih mjesta za promatranje noćnog neba na svijetu.

Turisti ondje dolaze promatrati kitove jer se nerijetko vide i mladunci, što ukazuje na važnost ovog područja kao prostora za njihovo razmnožavanje. Omiljene su i vođene ture quadovima – najpopularnijim prijevoznim sredstvom na otoku – na kojima se upoznaje cijeli otok. Jedna od stanica je muzej koji otkriva bogatu otočku baštinu, od polinezijskih alata do autentičnih predmeta s legendarnog broda Bounty.

Pitcairn - 1 (Foto: Shutterstock)

Đir po otoku

Posebna atrakcija je i posjet grobu Johna Adamsa, pobunjenika s Bountyja, kao i susret s otočkom miljenicom – kornjačom Ms. T, koja rado prilazi ljudima u nadi da će dobiti bananu.

Jedan od najuzbudljivijih, ali i najzahtjevnijih pothvata je spuštanje do Down Ropea, strme litice koja vodi do skrivene pješčane plaže – no to je moguće samo uz lokalnog vodiča. U središtu otočke zajednice nalazi se Pamai centar, novija zgrada u kojoj su trgovina i pošta. Tu se može kupiti gotovo sve potrebno za život na otoku, uključujući svježe lokalne proizvode.

