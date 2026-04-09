Ako ste ikada u proljeće šetali šumom Gorskog kotara, znate o čemu se radi. Onaj trenutak kad sve zazeleni, kad zrak postane nekako svježiji i kad se počne širiti miris koji ne znaš odmah objasniti, ali ga zapamtiš.

To je medvjeđi luk.

I upravo se oko njega ove godine u Brvnari u Tršću, 11. travnja, događa jedno lijepo, opušteno druženje, prigodno nazvano Dan medvjeđeg luka, koje je uvertira u raznolika događanja pod zajedničkim nazivnikom Šuma okusa. Ona ove godine dobiva dodatnu težinu jer Kvarner nosi titulu Europske regije gastronomije 2026. – priznanja koje zapravo samo potvrđuje ono što ovdje živimo: da najbolji okusi dolaze iz prirode koja nas okružuje, a da čovjekova kreativnost i znanje u pripremi pretvaraju te jednostavne darove šume u nešto što se pamti i po okusu i po osjećaju.

Upravo zato ovaj dan nije zamišljen kao klasična manifestacija, nego kao boravak u prirodi tijekom kojeg se usput nešto nauči, nešto kuša i nešto jednostavno doživi. Na predavanju vrlo poznate i cijenjene Udruge EteriCo u 12 sati i šetnji šumom u okolici Brvnare, uz vodičice Natura Viridis i Lynx and Fox, upoznat ćete medvjeđi luk i drugo samoniklo jestivo bilje, onako kako to zapravo ide, u prostoru gdje raste. Jer kad vidiš, pomirišeš i dotakneš, stvari sjednu puno prirodnije nego kad ih samo slušaš. I šuma odjednom više nije samo mjesto za šetnju, nego nešto što počneš malo bolje razumjeti. Šetnje počinju u 11, 12 i 13:30.

Poseban dio dana čine i okusi Gorskog kotla, u kojima gastroblogerica Vanja Vukadinović pokazuje koliko je medvjeđi luk zapravo svestrana i zanimljiva namirnica. U jednostavnima, ali promišljenim jelima ta proljetna biljka prelazi iz šume na tanjur, a posjetitelji mogu slobodno pitati, kušati i dobiti ideje koje lako mogu prenijeti i u vlastitu kuhinju. Program je zamišljen tako da svatko pronađe nešto za sebe, dok jedni sudjeluju u predavanju ili šetnji, najmlađi imaju svoj kutak za igru, a oni koji žele samo predahnuti mogu to učiniti uz ručak koji priprema Udruga Britveca od 13:30.

U opuštenoj atmosferi tijekom dana se prirodno nadovezuju i drugi sadržaji, pa tako u 16 sati stiže i gastronomski pub-kviz koji vodi Morana Zibar, dobro poznata svima koji prate Potjeru. Kviz je zamišljen kao lagano, ali zabavno natjecanje u poznavanju goranske i kvarnerske kuhinje i šumskih plodova, a sudjelovati mogu ekipe do četiri člana.

Kako se dan približava kraju, program se spontano pretvara u večernje druženje uz glazbu i dobru atmosferu, bez posebnog scenarija, upravo onako kako takvi dani u prirodi i trebaju završiti. Dobro nam došli u Zeleno srce Hrvatske!

