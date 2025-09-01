Galerija 2 2 2 2 Na umjetnom otoku Al Marjan u Ras Al Khaimahu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima planira se graditi neobičan stambeni kompleks pod imenom Oystra.



Oystra je vizija studija Zaha Hadid Architects i tvrtke Dewan Architects and Engineers, a zamišljena je kao skulpturalna zgrada oblikovana prirodnim ritmovima mora i neba.



Dizajnirana je tako da privuče pozornost na prvi pogled te se prometne u prepoznatljiv arhitektonski simbol u toj sve traženijoj destinaciji za luksuzni turizam.

Planira se i izgradnja beskonačnog bazena na vrhu zgrade (Foto: Profimedia)

Oystra će se sastojati od četiriju nebodera povezanih čeličnim lukom dugim 40 metara koji će imati spektakularan pogled na Arapski zaljev.



Kompleks će se prostirati na 128.000 četvornih metara te obuhvaćati 800 stambenih jedinica – mahom za stanovnike dubljeg džepa.



Uključivat će bazene, restorane, klub na plaži, prostrani vrt, parkiralište na dvije razine, 24-satnu recepciju i slične pogodnosti.



Građevinska tvrtka Richmind trebala bi započeti s gradnjom do kraja ove godine, a kompleks bi trebao biti gotov do 2029. godine.



Kako će izgledati Oystra, pogledajte u fotogaleriji na početku teksta.

