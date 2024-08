Na jugu Lijepe Naše, između biokovskih vrhova i dubrovačkog primorja, doline Neretve i mora smjestio se predivan kraj koji zove u istraživanje: Pelješac, Mljet, Korčula i Lastovo čine zelenu nisku Hrvatske, vrijednu svakog prijeđenog kilometra. Mnogi će reći da su upravo zaštićena područja Nacionalnog parka Mljet i Parka prirode Lastovsko otočje najljepša.

Ovoga puta krećemo u otkrivanje Mljeta, našumovitijeg hrvatskog otoka koji krije brojne ljepote, ali i zanimljivosti - poput one da je najstarije prihvaćeno ime otoka Mljeta jest Melita - što na grčkome znači 'medeni otok'. No Grci su tako nazvali i otok u Sredozemnome moru koji se danas zove Malta. Kasnije se običavalo Mljet zvati "ilirskom Melitom", a Maltu "afričkom Melitom".

Zbog zbrke s imenima otoku Malti pripisuje se i pas maltezer. No malteški psić ili maltezer najvjerojatnije ipak potječe s Mljeta. Slikovita je i mljetska prošlost; ondje su žene nekoć same uzgajale dudove svilce, proizvodile sirovu svilu te je prodavale. Svilenim se vezom ukrašavala i mljetska narodna nošnja.

Što vidjeti?

Pomenu i Saplunaru, krajnja naselja na otoku dijeli oko četrdeset kilometara udaljenosti. Većina posjetitelja kreće na zapad, prema najstarijem jadranskom nacionalnom parku koji je osnovan još 1960. godine i pokriva najzapadniju trećinu otoka. No vrijedi istražiti i istok, osobito ako volite pješčane plaže, poput poznate Saplunare.

Do nacionalnog parka vodi cesta koja prolazi kroz otočno naselje, Babino Polje koje se smjestilo u unutrašnjosti. Naselili su ga ljudi u potrazi za plodnim tlom, ali i zaklonom od neprijatelja koji su plovili blizu otoka. Od snažnih vjetrova Babino Polje štiti Veliki (Velji) grad, čijih 514 metara čini najviši vrh na otoku. Nekoć je ondje stolovao mljetski knez, a i danas je središte općine. Ondje ćete pronaći lijepe crkve, renesansni dvor, kao i starinske kuće kojima ne nedostaje šarma.

Odisejeva špilja

Na Mljetu vas čeka i predivna Odisejeva špilja kojoj se urušio svod, pa izgleda poput goleme rupe pune mora, okružene dramatičnim liticama i plavetnilom. Za sunčanih dana more predivno svjetluca, slično kao u Modroj špilji na Biševu, a kako biste uživali u toj predstavi prirode, najbolje je doći oko podneva, kada se i najbolje vidi. Do špilje se dolazi čamcem, kajakom ili plivajući. Pronaći ćete je nedaleko od Babina Polja, odakle vodi kameni put koji se prelazi za otprilike pola sata. Odlučite li se na tu avanturu, obvezno navucite obuću za planinarenje ili čvrste tenisice, a ne zaboravite ni na vodu.

Za posjet špilji obavezno odaberite dan bez vjetra i velikih valova da vas more ne odnese na litice. Od špilje do mora treba skočiti s neke od stijena, a vidjet ćete i konop kojim se možete uspeti natrag. Želite li ondje provesti dan kupajući se, ne zaboravite masku jer je podmorje predivno.

Špilja duguje ime Odiseju koji je prema legendi ondje boravio nakon što je doživio brodolom na putu za Itaku. Slavni grčki pjesnik Homer opjevao je pustolovine junaka Odiseja kojega je nakon brodoloma more izbacilo na otok Ogigiju (što na grčkome znači "začarani otok"). Tu je vladarica bila lijepa nimfa Kalipso koja je začarala Odiseja, zbog čega je i ostao na otoku sedam godina. Nitko točno ne zna gdje se nalazi opjevani otok Ogigija, no smatra se da bi to mogao biti upravo Mljet.

Mljet (Foto: Shutterstock)

Nacionalni park

U potrazi za hladom i mirisom borova i hrasta crnike krenite prema nacionalnom parku, u koji se ulazi između sela Rope i Polača. I na satelitskoj karti možete vidjeti koliko je zelen taj kraj, a otprilike 90 posto parka je prekriveno krošnjama. Tri su službena ulaza u park: Pomena, Polače i Vrbovica, a tijekom turističke sezone otvoreni su od 8 – 20 sati.

Ulaznica uključuje povratnu vožnju solarnim brodom za posjet otoku sv. Marije u Velikom jezeru, parking i prijevoz električnim vlakićem po rasporedu. Cijene ulaznica provjerite ovdje.

U šetnji obilježenim pješačkim stazama oko Velikog i Malog jezera, šumske staze od Malog jezera do Pomene, od Vrbovice do Polača, staze do vidikovca Montokuc i Veliki gradac možda sretnete i mungose koji su na otok stigli davnih dana kako bi potamanili otrovne zmije - i dobro obavili svoj posao.

U Polačama razgledajte vrata rimske palače, kao i građevine još iz doba drevnog Rimskog Carstva, kada je Mljet postao carski posjed. U 5. stoljeću na obali prostrana zaljeva sagrađena je palača u kojoj su boravili upravitelj otoka te vojska i svećenstvo. Na tome je mjestu bilo pitke vode, a luka je bila sigurna i dobro zaštićena četirima otočićima pa su u njoj zimovale galije. Po palači je ime dobilo današnje naselje Polače. Palacij u Polačama najveća je rimska građevina na Jadranu nakon pulske Arene i Dioklecijanove palače u Splitu.

Čarobna jezera

U zagrljaju šume čekaju vas predivna prirodna fenomena: Veliko i Malo jezero. Veliko jezero je prokopanim kanalom kod Solina povezano s morem, ali i Malim jezerom. Zbog morskih struja, ondje se miješa slatka i slana voda od koje žive autohtone vrste. Jezera su bogata ribom, rakovima i školjkašima.

Do prije nekoliko godina tu su u velikom broju živjele i periske, ali više ih nema. Odlučite li se pak okupati u Velikom jezeru, mahnite i otočiću Svete Marije. U 12. stoljeću gospodari Mljeta postali su benediktinci iz Apulije, koji su usred otočića na Velikom jezeru sagradili samostan i crkvu.

I Pomena je vrijedna istraživanja, a u tom malom mjestu na zapadu Mljeta pronaći ćete i mjesta gdje otok možete otkrivati kroz tanjure i čaše. Pomena je malo turističko mjesto u kojem se često traži smještaj.

Poklonici aktivnog odmora višak energije mogu potrošiti i usponom na vrh Montokuc, gdje strpljivo čeka jedan od najljepših jadranskih vidikovaca, ili pak krenuti Mljet hiking stazom. Dužina staze je otprilike 43 kilometara. Staza je cijelim putem označena, a kreće se od Pomene preko Goveđara, Blata, Rogovića, Babinog polja, Velikog grada da bi završila u Sobri. Uživajte u pogledu na Biokovo, poluotok Pelješac, igru sunca i Snježnice pokraj Dubrovnika, ali i u pogledu na tajanstveni otok Lastovo kojeg oplakuju prelijepi Jadran.

Saplunara (Foto: Shutterstock)

Gdje na kupanje?

Pješčana plaža Sutmiholjska u blizini mjesta Babino Polje i predivna Saplunara na istočnoj strani otoka koja je zaštićena vjetrom i borovima neke su od popularnijih na otoku. Mirnije uvale Gonoturska i Kozarica bolja su opcija za one koje traže mir. Ropa, koja se nalazi u blizini plodnog Dugog polja, kao i uvala Blace, poznatija kao Limuni također su za svaku preporuku.

Kako do Mljeta?

Mljet ima više luka, ali samo jednu trajektnu luku koja se nalazi u Sobri. Ostale luke su Polača i Pomena do kojih voze katamarani. Dobro su povezane s Dubrovnikom i Splitom na kopnu, kao i s ostalim otocima između ta dva grada.

Sobra je smještena na istočnom kraju otoka, do koje trajekt kreće iz uvale Prapratno, na Pelješcu – nedaleko od Stona. Plovidba traje oko 45 minuta, koliko treba do Sobre, a tamo možete naći autobuse koji voze do Pomene i Polača.

Na Mljet možete doći i katamaranom iz Dubrovnika ili linijom Split-Brač-Hvar-Korčula-Mljet-Dubrovnik. Više o prijevozu na otoku doznajte ovdje.

