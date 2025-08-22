Galerija 0 0 0 Špancirfest je opet tu i po 27. put pretvara varaždinsku povijesnu jezgru u najveću i najljepšu pozornicu na otvorenom te dokazuje da - nema ljeta bez španciranja.
Prvi špancireri jučer su se već opustili u Vinskom gradu u kojem je, po dobrom običaju, druženje počelo dan prije službenog početka festivala. Ondje vas očekuje više od 350 etiketa vina s naglaskom na lokalne vinarije, ali i ponuda vina iz cijele regije, vrhunski kokteli i slasni zalogaji.
Okusi svijeta na Kapucinskom trgu u Varaždinu također bude zanimanje ljubitelja fine hrane, koji će finim jelima putovati od Slavonije do Latinske Amerike i Bliskog istoka. U nastavku su izlagači, a kako kažu organizatori cijene hrane biti: “oko 10 eura u prosjeku”.
Škartoc ljubavi
Nude se Cubano sendviči, južnoamerički picek i burgeri u latino ritmu.
Bajzovi dvori
Ovdje vas čeka klasika s roštilja: ćevapi i gurmanske pljeskavice.
Špizza
U ponudi su pizza, baby lasagna i svi okusi Italije u šarmantnom street food izdanju.
Grof Lovski
Fini zalogaji za ljubitelje divljači
Full Circle by Marko Palfi
Hrvatski street food: crna slavonska svinja, domaći picek i kreativni twist na tradiciju.
By Matija Bogdan
Vrhunski chef donosi bliskoistočne okuse: janjeću i juneća koftu koje se tope u ustima.
Medonja
Varaždinska institucija nudi burgere, quesadille i američko-meksičku fuziju.
Spud Bud
Vikend gostovanje TikTok senzacije o kojoj više pročitajte ovdje. Na jelovniku su krumpiri punjeni pulled porkom, chilli con carneom i hrpom ludih dodataka.
A kad okusi dignu temperaturu...
Deklina Oaza ohladit će ritam, Beer bar podići raspoloženje, a Bubble tea i palačinke zasladiti kraj.
