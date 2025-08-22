Galerija 0 0 0 Špancirfest je opet tu i po 27. put pretvara varaždinsku povijesnu jezgru u najveću i najljepšu pozornicu na otvorenom te dokazuje da - nema ljeta bez španciranja.

Prvi špancireri jučer su se već opustili u Vinskom gradu u kojem je, po dobrom običaju, druženje počelo dan prije službenog početka festivala. Ondje vas očekuje više od 350 etiketa vina s naglaskom na lokalne vinarije, ali i ponuda vina iz cijele regije, vrhunski kokteli i slasni zalogaji.

Okusi svijeta na Kapucinskom trgu u Varaždinu također bude zanimanje ljubitelja fine hrane, koji će finim jelima putovati od Slavonije do Latinske Amerike i Bliskog istoka. U nastavku su izlagači, a kako kažu organizatori cijene hrane biti: “oko 10 eura u prosjeku”.

Škartoc ljubavi

Nude se Cubano sendviči, južnoamerički picek i burgeri u latino ritmu.

Bajzovi dvori

Ovdje vas čeka klasika s roštilja: ćevapi i gurmanske pljeskavice.

Špizza

U ponudi su pizza, baby lasagna i svi okusi Italije u šarmantnom street food izdanju.



Grof Lovski

Fini zalogaji za ljubitelje divljači



Full Circle by Marko Palfi

Hrvatski street food: crna slavonska svinja, domaći picek i kreativni twist na tradiciju.



By Matija Bogdan

Vrhunski chef donosi bliskoistočne okuse: janjeću i juneća koftu koje se tope u ustima.



Medonja

Varaždinska institucija nudi burgere, quesadille i američko-meksičku fuziju.



Spud Bud

Vikend gostovanje TikTok senzacije o kojoj više pročitajte ovdje . Na jelovniku su krumpiri punjeni pulled porkom, chilli con carneom i hrpom ludih dodataka.



A kad okusi dignu temperaturu...

Deklina Oaza ohladit će ritam, Beer bar podići raspoloženje, a Bubble tea i palačinke zasladiti kraj.

