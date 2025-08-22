Galerija 26 26 26 26 Silba - biser Zadra otok je smješten u Zadarskom arhipelagu, između otoka Premude i Oliba. Poznata kao najsjeverniji dalmatinski otok ili "vrata Dalmacije", površinom od oko 15 četvornih kilometara i obalom dugom više od 25 kilometara oduševljava svojim posebnostima. Oblik otoka podsjeća na broj osam, simbol beskonačnosti, što se čini simboličnim - tko jednom zavoli Silbu, želi da trenutak traje zauvijek. U najužem dijelu otoka, oko 800 metara, živi oko 300 stanovnika cijele godine, dok ljeti tisuće turista sa svih strana svijeta dolazi upijati njegovu netaknutu ljepotu. I duga, topla i sunčana jesen poziva na otkrivanja ljepota ovog otoka.

Jedinstvene značajke Silbe - šetačka zona i tradicija prijevoza

Silba nema hotele, hostele, velike trgovine ni kampove što joj daje poseban, autentičan šarm. Boravak je moguć uglavnom u privatnim kućama i apartmanima, gdje se rađaju mnogi prijateljski odnosi s domaćinima. Posebno se pazi na vodu, čistoću otoka i lokalnu hranu, a Saša Lukić iz DVD-a Silba ponosno je istaknuo kako ove godine društvo nije imalo niti jednu intervenciju gašenja požara što potvrđuje kako na Silbi ljetuju oni koji cijene i vole njezinu prirodnost. Otok je u potpunosti šetačka zona, promet automobilima je zabranjen, a bicikli su dozvoljeni tek izvan sezone. U prijevozu namirnica i tereta koriste se traktori i tradicionalni karići, što dodatno doprinosi idiličnoj atmosferi. Povezanost Silbe s kopnom ostvarena je trajektnim i katamaranskim linijama koje spajaju otok sa Zadrom ili Pulom.

Kulturna baština Silbe - od Tornja ljubavi do Silbenskog tanca

Silba njeguje bogatu pomorsku tradiciju, vidljivu kroz brojne kapetanske kuće koje su danas obnovljene i prilagođene suvremenom životu. Kapetanske kuće pričaju priču o nekadašnjoj pomorskoj moći, tradiciji i visokom životnom standardu stanovnika. Poseban simbol otoka je Toreta ili kula ljubavi, sazidana u 19. stoljeću, koja priča dirljivu priču ljubavi kapetana Petra Marinića prema Dominiki Rasol. Penjanje na toranj je besplatno, a spektakularni pogled koji se s njega pruža obuhvaća otok Silbu, kao i okolne otoke Premudu, Olib, Lošinj... te beskrajno plavetnilo Jadranskog mora. Uz Toretu se nalazi i otvorena galerija Marije Ujević, renomirane umjetnice koja je nadahnuta ljepotom Silbe kroz svoj rad ostavila svoj trag na otoku. Sličan trag svakodnevno ostavlja i Smiljana Sindičić čija mala galerija u centru mjesta dočekuje brojne turiste. Uočit ćete je vrlo lako- Smiljana, od milja zvana Smilja često odijeva tradicionalnu Silbensku narodnu nošnju (mladenke s kaputićem ukrašenim crvenim cvjetovima) kojom započinje priču o tradiciji i suvenirima ovog otoka.

I mladi i stari plešu Silbenski tanac!

Silbenski tanac je tradicionalni ples koji se s ponosom prenosi s generacije na generaciju. Nastao još u 17. i 18. stoljeću, ples se tradicionalno izvodi u parovima uz pratnju harmonike, a vođa tanca, "Capo di ballo", vodi ostale plesne parove u šetnji i plesu. Iako je ples tijekom vremena doživio promjene, njegova izvornost i važnost kontinuirano se čuvaju kroz djelovanje folklorne skupine Silba osnovane 1969. godine. Ovaj ples možete vidjeti i doživjeti tijekom proslave dana otoka 9. kolovoza, na plesnim priredbama, crkvenim blagdanskim svečanostima te na svadbama, a ovim je plesom sačuvan dio kulturne baštine koji je i službeno zaštićen kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske.

Društvo Samotvorac i očuvanje graditeljske baštine

Na Silbi aktivno djeluje Društvo za zaštitu prirodne i kulturne baštine "Samotvorac" čija je članica i povjesničarka umjetnosti Jelena Stošić. Kroz izložbe, istraživanja i edukacije, Jelena promiče jedinstvenu graditeljsku tradiciju otoka, posebno kapetanske kuće koje su značajno oblikovale vizuru Silbe i tipičan otočki identitet. Kapetanske kuće, građene najčešće tijekom 18. i 19. stoljeća, karakterizira spoj urbanosti i ruralnog načina života. Opremljene uređena dvorišta, kamene ploče, cisterna za kišnicu i ljekovito bilje samo su dio priče koju one pričaju o bogatom životu otočkih pomoraca i njihovom imanju tradicije.

Kreativci i umjetnici koji dišu ritmom Silbe

U jednoj takvoj otočkoj kući danas sa svojim suprugom živi Gabriela Cox, Njemica koja se u mirovini trajno nastanila na Silbi. Kuća je svojevrstan muzej, rado će vam ga domaćica pokazati,ali vam i ukazati kako od starih traperica redovito izrađuje zanimljive suvenire. Njezine traper torbice, slike, prekrivači za krevete samo su neki detalji koji osvajaju ljubitelje Silbe koji ih kao uspomenu na ljetovanje rado nose kućama. Tu je i slovenska obitelj Hawlina već gotovo pola stoljeća ljetuje na ovom otoku čuvajući njegovu tradiciju. I njihova je kuća autohtona, bez oznaka suvremenosti, a njihovi instrumenti često ulice Silbe pretvaraju u divne glazbene puteve.

U centru Silbe već 65 godina ljeta provodi i Mirza Ellenbogen. Vitalna Bečanka, kojoj je kako simpatično kaže samo tri godine manje od 100, već 20 godina na Silbi održava humanitarne koncerte pomažući tako potrebitim stalnim stanovnicima Silbe kroz godinu. Svojom dugovječnošću i prkosom života postala je zaštitni znak Silbe. Za zvuk modernog jazza na Silbi zaduženi su Davor i Mia Herceg koji donose, a talijanski umjetnik Massimo Marchiori pretvara plastiku skupljenu na obalama plaža u unikatna umjetnička djela koja putuju diljem Italije. Njega slijedi i mlada Silbenka Sara Šimunac Vukušić koja poseban je primjer kreativnosti i ekološke svijesti mladih ljudi na otoku. Svoj umjetnički put započela je još u najranijoj dobi crtajući i slikajući te skupljajući mikroplastiku po otoku kad s njega odu turisti. Tako je spojila sliku i plastični otpad stvarajući unikatne suvenire od reciklirane plastike podsjećajući sve na važnost očuvanja prirode.

Silba je otok gdje se prošlost, priroda i tradicija stapaju u jedinstvenu cjelinu, a upravo tu umjetničku i etičku povezanost s prirodom odražava i rad drugih otočkih kreativaca poput Želimira Perovića. On izrađuje autohtone suvenire od recikliranog benkovačkog kamena, materijala koji svojim rukama pretvara u trajni simbol identiteta otoka i Dalmacije. Njegove dalmatinske kamene kućice, Toreta, svjetionici, ali i oblik otoka Silbe nastaju ručno, s pažnjom i poštovanjem prema otočnoj baštini. Kreativnost na Silbi razvija i Katarina Perović, koja izrađuje nakit iz duboke povezanosti s prirodom i poštovanjem prema kulturnoj baštini otoka. Koristi drevne tehnike poput veza, tkanja i ukrašavanja staklenim perlicama, stvarajući suvremene komade koje krasi etno estetika. Za nju je izrada nakita putovanje kroz vrijeme i prostor, gdje svaki predmet priča priču o ljepoti i bogatstvu prirodnog svijeta i tradicije.

Miris Silbe

Da Silba kao otok miriši tijekom cijele godine otkrila je i Antonela Lopac. Ljubav ju je dovela na ovaj otok koji joj je baza kroz cijelu godinu. Uživa, kako kaže u ljepotama koje otok pruža, stvarajući prepoznatljiv brend Selbo. U svom malom laboratoriju nastaje kozmetika inspirirana netaknutom prirodom Silbe, bez štetnih sastojaka koja njeguje i obnavlja kožu, u ambalaži koja je od stakla - potpuno reciklabilna. Selbo je oda prirodi, samoniklom bilju i mirisima otoka koji su divna uspomena svima koji ovaj otok vole.

Okus Silbe

Silba ima i poseban 'okus'. Na otoku je dovoljno restorana u kojim možete uživati u lokalnim specijalitetima, a kako bi doživljaj bio potpun potrebno je rezervirati svoje mjesto za stolom. I to pravilo vrijedi uvijek - u srcu ali i prije i nakon glavne sezone. U središtu otoka tako će vas privući mirisi brudeta, peke, gradela u restoranima Leggiero i Vila Velebita, nešto moderno u Nubenu, na mjestu pristaništa trajekta i katamarana dočekat će vas konoba Alavija - tu se pije kava, jede kolač od limuna uz zalazak sunca, ali i kušaju okusi tradicije u pet sljedova. Na putu prema centru terasom poglede privlači restoran Žalić, dok s druge strane otoka, u lučici gastronomi uživaju u konobi Mul, a oni koji vole uz koktel 'gricnuti' nešto na brzinu biraju Del mar. Za one koji vole pojesti nešto fino i brzo vrijeme je za kušanje okusa po kojima je Silba poznata godinama - hrskava piroška (ili domaća krafna) s limunadom u Oazi ili ukusna pizza koja se svakog dana peče u Turistu, koji ujedno radi cijele godine.

Priroda i podmorje Silbe - netaknuti dragulj Mediterana

Osim kulturnih znamenitosti, Silba oduševljava netaknutom prirodom i bioraznolikošću. Šumoviti krajobraz s borovima, maslinama, mirisnim biljem poput mirte i smilja daje otoku mediteranski šarm i bogatstvo mirisa. Obala je razvedena s kristalno čistim morem i brojnim plažama, najpoznatijom od kojih je šljunčana Šotorišće s pješčanim dnom. Silba je omiljeno odredište za pješačenje i istraživanje prirodnih fenomena poput spektakularnih zalazaka sunca koji ostaju u pamćenju. Društvo 20 000 milja posvećeno je istraživanju i zaštiti morskog okoliša donoseći svjetlo na bogatstvo podmorja ispod Silbe.

Outdoor aktivnosti pozivaju na divnu jesen na Silbi

Otok nudi brojne mogućnosti za aktivan odmor od outdoor šetnji, trčanja uz obalu, ribolova, ronjenja do jednostavnih šetnji koje će vas voditi kroz prirodne ljepote i povijesne staze. Sve je to u harmoniji s tišinom i laganim tempom života što urbanim i zaposlenim ljudima pruža povratak bitnim vrijednostima i uživanje u životu. Kako ljeto odmiče, Silba se polako priprema za jesen, razdoblje posebne tišine i prirodne harmonije. Jesen donosi šarene pejzaže, blage temperature idealne za istraživanje otoka, još uvijek toplo i privlačno more za kupanje te mirne trenutke uz zalaske sunca. Prirodu Silbe možete istražiti svladavajući kamene ulice ovog otočkog fenomena, ali i uživajući u vožnji jednim od iznajmljenih brodova Rent a boat Silba čiji su vlasnici, Ana i Šime Baljak ujedno i jedni od organizatora najvećeg jesenskog eventa ovog otoka - Big game fishinga koji se tradicionalno održava zadnji vikend u rujnu.

