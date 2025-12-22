Ne tako daleko od Trešnjevačkog placa i Male Tkalčićeve, kako se tepa Trakošćanskoj ulici, zbog niske kafića i slastičarnica pronaći ćete raj za ljubitelje mesa s ražnja. Janje i prase to go u Krapinskoj broji tek nekoliko dana od otvorenja, no već se našao na meti obožavatelja sočnog mesa i hrskave korice.

Kilogram odojka ćete platiti 34,80 eura, a kilogram janjetine 44, 80 eura - najmanja količina koju možete naručiti je 250 grama. Iako cijene nisu bagatela, oni koji su probali hvale okuse i zadovoljni su time da meso nije previše slano.

U ponudi su i papci te svinjska i janjeća glava pa tko želi, nek’ se razveseli. Na minimalističkom jelovniku su i salate: miješana, kupus i grah po cijenama od 3,90 eura do 4,90 eura. Trgovina radi od ponedjeljka do subote, od 10:30 do 20 sati. Vlasnici naglašavaju da meso dolazi s hrvatskih OPG-ova, ponajprije domaće farme u Sesvetskom Kraljevcu.

