Regija, bogata prirodnim resursima, omogućava stvaranje vina koja odražavaju autentičnost kraja uz visoki standard kvalitete i inovativnosti. Korištenje prirodnih resursa i poštivanje tradicije, zajedno s primjenom suvremenih tehnika, omogućava Vinariji Orahovica da stvori vina koja zadovoljavaju i najzahtjevnije ljubitelje vina.

Idealni uvjeti za vrhunska vina

Vinogradi Vinarije Orahovica smješteni su na visinama od 160 do 250 metara nadmorske visine, uz južnu ekspoziciju koja omogućava optimalne uvjete za rast vinove loze. Mikroklima i tlo ovog područja osiguravaju savršene uvjete za razvoj vina koja precizno odražavaju specifičnosti terroira i karakteristične okuse regije, što omogućava postizanje vrhunskih rezultata u proizvodnji.

Silvanac Zeleni – Vino koje odražava terroir

Jedna od sorti koja se posebno ističe u Vinariji Orahovica je Silvanac Zeleni. Ova sorta postala je zaštitni znak vinogorja, zahvaljujući svojoj sposobnosti da u specifičnoj mikroklimi razvije najbolje plodove. Silvanac Zeleni nudi svježe i slojevite arome, s naglaskom na krušku, suptilnu slatkoću i savršenu ravnotežu kiselina. Ovaj vino odražava priču o regiji, tradiciji i strasti prema vinogradarstvu, stvarajući jedinstveno vino koje je prepoznatljivo i voljeno širom svijeta.

PR (Foto: PR)

Frankovka – Klasična sorta s bogatstvom okusa

Frankovka je temeljna sorta koja Vinariju Orahovica prati od početka. Ova sorta poznata je po svojoj stabilnosti i kompleksnim okusima, te stvara vina koja su bogata, snažna i izvrsno se slažu s različitim vrstama hrane. Frankovka iz Orahovice nudi voćne arome crnog bobičastog voća i začinske note, s dugotrajnim aftertasteom. Ova sorta pruža bogatstvo okusa, idealna za ljubitelje vina koji traže snažnu, ali skladnu kombinaciju okusa.

Sinergija Silvanca Zelenog i Frankovke

Silvanac Zeleni i Frankovka savršeno odražavaju terroir Orahovice, svaka na svoj način doprinosi jedinstvenosti vinarije. Silvanac Zeleni donosi modernu dinamiku i osvježavajuće arome, dok Frankovka zadržava duboku tradiciju, nudeći ravnotežu između bogatstva okusa i sofisticiranosti. Ove dvije sorte stvaraju mozaik okusa, savršeno usklađujući povijest s inovacijom. Vinarija Orahovica ponosno spaja tradiciju i inovaciju, pružajući vrhunska vina s jedinstvenim karakterom koja oduševljavaju sve generacije.