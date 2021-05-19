U blizini Pazina, pored naselja Floričići nedaleko od Pićna nalazi se jedan od najljepših slapova u Istri. Sa svojih 25 metara i tirkiznim jezercem koji se stvara u podnožju, slap Sopot idealno je mjesto za izlet i uživanje u prirodi. Do njega ćete najlakše doći iz mjesta Floričići, s glavne ceste Pazin – Labin. Skreće se u mjestu Zajci, prateći putokaz za Jakomiće i Šviće. Slap je najbolje posjetiti nakon obilnih kiša, u jesen, zimu ili proljeće jer tada ima najviše vode, a i nije previše vruće za pješačenje.

Poput stjenovite oaze u bjelogoričnoj šumi, najviši slap u Istri čudesan je primjer moćne vode koja je tisućama godina oblikovala prirodu, a mnogi kažu da podsjeća na kakvu morsku obalu.

Odmah iznad slapa nalazi se vidikovac posvećen staroslavenskom bogu Perunu, vladaru neba. A nešto niže, na polovici spusta prema jezercu je i vidikovac božice plodnosti i zaštitnice žena – Mokoš. Prilikom spuštanja potrebno je i nešto vještine jer je staza strma.

Foto: Uros Stepisnik/Shutterstock

Srećom, postoje špage koje će vam pomoći da održite ravnotežu. Nedaleko od slapa je i most izgrađen u Napoleonovo doba koji je povezivao Pićno s okolnim selima. Iako ga voda nije štedjela, mještani su ga uporno obnavljali. U blizini mosta nalazi se stol i klupe, a nakon predaha možete i krenuti pješačkom stazom Sv. Roka ili krenuti Gračišću, stazom Sv. Šimuna.

Staza Sv. Roka nije zahtjevna, a kreće u Pićnu kod gradskih vrata. Nakon spuštanja asfaltiranom cestom skreće se na makadamski put. Put vodi dalje kroz šumu, a zaustaviti se možete kraj izvora Sv. Nicefora.