Galerija 15 15 15 15 Nakon mjeseci uzbuđenja, izazova, uspona i padova – Hrvatska ima novog MasterChefa. Endrina Muqaj u spektakularnom finalu osme sezone MasterChefa još jednom je pokazala koliko je vješta u kuhinji, a nakon najnapetijeg izazova sezone odnijela je prestižnu titulu pobjednice, kao i novčanu nagradu od 30.000 eura. Iako je tijekom ocjenjivanja do samog kraja bilo neizvjesno hoće li pobjeda otići njoj ili u ruke njezina konkurenta, finalista Otta Grundmanna, Endrina je žiri u završnici potpuno osvojila souffléom od limuna.

Svoj put u MasterChefu Endrina je započela na audiciji kreativnim sendvičem koji je oduševio sve članove žirija i donio joj jednoglasno ‘da’. Upravo je taj trenutak bio početak puta koji ju je, korak po korak, doveo do titule osmog MasterChefa.

“Jako sam ponosna na sebe, bez srama. Ovo je trebalo preživjeti i izdržati, nije bilo lako, ali sam jako ponosna. Onu malu Endrinu s audicije bih danas zagrlila i rekla joj da ne odustaje, da ide glavom kroz zid. Zbog svoje obitelji koja je uz mene od prvog dana, ali i zbog sebe. Da vjeruje u sebe, jer ni sama nije svjesna koliko toga može napraviti. Ove emocije ne mogu opisati – ovo su sreća, ponos i vjera u sebe. Ja sam živi dokaz da se isplati sanjati“, poručila je emotivna Endrina nakon pobjede te dodala: "Ova pobjeda okrenut će mi život naglavačke. Sigurna sam da ću raditi ono što volim, a ova titula mi je vjetar u leđa i potvrda da se u životu isplati riskirati."

"Jako sam sretan zbog Endrine, apsolutno je zaslužila”, poručio je Otto, a podršku nije skrivala ni Selma Karić, bivša natjecateljica ove sezone: "Toliko sam sretna zbog nje. Ona je divan primjer svima koji imaju velike snove, ali ih se boje ostvariti. Endrina je dokaz da se to može."

"U ovom natjecanju nije se učilo samo o tehnikama i kuhanju, nego i o karakteru, upornosti i hrabrosti. Bez obzira na današnji ishod, vi ste već sada pobjednici jer ste pokazali i dokazali da snovi nisu samo maštanje, nego se trudom i strašću ostvaruju. Jedan veliki pljesak za vas“, rekao je chef Stjepan prije napetog i neizvjesnog ocjenjivanja

Za kraj, Endrina je zahvalila svima koji su bili dio njezina puta.

“Želim se zahvaliti svima na ovom predivnom iskustvu, na novim prijateljstvima i onima koja će trajati cijeli život. Posebno hvala mom mentoru koji je vjerovao u mene od prve audicije – to sam vidjela u njegovim očima i na tome sam mu zauvijek zahvalna. A svima poručujem: radite punim srcem i sanjajte veliko, jer se snovi stvarno ostvaruju. Jedan ja danas držim u rukama. Nemojte nikada odustati – radite to za onog malog sebe koji je vjerovao da će jednog dana biti najbolja verzija sebe.”

Pobjeda Endrine Muqaj potvrđuje kako sreća prati hrabre, a njoj je hrabrosti itekako trebalo da ostavi korporativni svijet iza sebe, prijavi se na natjecanje i zakorači u svijet kulinarstva. Nakon godina provedenih među brojkama, rokovima i tablicama, poslušala je zov kreativnosti, prijavila se na natjecanje u najpopularnijem kulinarskom showu - a ostalo je povijest.

“MasterChef sam doživjela kao nešto što moram probati barem jednom u životu - ne zato da nekome nešto dokazujem, nego da sama sebi pokažem koliko mogu. Htjela sam izaći iz zone komfora i napraviti hrabar korak, bez obzira na strah i neizvjesnost. I danas mi je drago što sam poslušala taj unutarnji glas”, otkriva Endrina i dodaje kako su joj finale i pobjeda definitivno najljepši trenutak u MasterChefu.

“Koliko god da je bilo lijepih situacija kroz sezonu, finale je ipak kruna svega. To je trenutak kada shvatiš koliko si daleko došla, koliko si se dala i koliko si izdržala. Taj osjećaj ponosa, olakšanja i sreće ne može se usporediti ni s čim”.

Osim za nove uspomene i vrijednu nagradu, Endrina je bogatija i za nova znanja, vještine, kao i prijatelje za čitav život koje je stekla na natjecanju. Svima onima koji požele slijediti njezine korake poručuje:

“Prijavite se i napravite nešto lijepo za sebe. Dođite vidjeti koliko možete, pomaknite svoje granice, naučite, upoznajte ljude i proživite iskustvo koje se pamti cijeli život. Ako imate ljubav prema kuhanju — to je dovoljan razlog da pokušate”.

Što te potaknulo da se prijaviš na MasterChef?

Već nekoliko godina u meni je postojala želja da se prijavim na MasterChef, ali uvijek bi se pojavilo ono još malo Ili nije pravo vrijeme, pričekat ću. Ove godine sam presjekla. Rekla sam sama sebi: dosta je, nema više odgađanja. Shvatila sam da savršen trenutak ne postoji – i da, ako stalno čekaš, zapravo samo gubiš vrijeme i prilike.

Što si naučila tijekom natjecanja - koji su to trenuci koje ćeš pamtiti?

Naučila sam više nego što sam očekivala. Najvažnije: naučila sam vjerovati vlastitoj intuiciji i ostati mirna kada je najteže. Iskreno, vjerovati sebi mi je bilo najteže, jer kad si pod pritiskom, kad te gleda žiri, kamere, kad te vrijeme gazi najlakše je posumnjati u sebe. Ali upravo tu sam se naučila sabrati i reći: znam što radim. Osim toga, naučila sam pomaknuti vlastite granice. Postoje stvari koje prije natjecanja nisam mislila da mogu izvesti, pogotovo u tako kratkom vremenu.

Naučila sam i puno novih tehnika, razmišljanja i profesionalnog pristupa kuhanju. Stjepan, Goran i Mario stvarno su mi prenijeli puno znanja. Njihovi komentari, savjeti i kritike nisu bili samo ocjena jela, nego lekcije koje nosim dalje. A trenuci koje ću pamtiti… iskreno, pamtit ću sve. Studio je bio jedno posebno iskustvo: suze radosnice, ali i suze koje dođu kad ti je teško, puno smijeha, nervoze, adrenalina, ponosa. To su uspomene koje ostanu za cijeli život.

Koji ti je bio najemotivniji trenutak u MasterChefu?

Najgori trenutak bio mi je na audiciji kada sam vidjela da tata plače. Teško mi je gledati bilo koga da plače, a kad vidiš vlastitog oca u suzama, to te pogodi ravno u srce. U tom trenutku sve emocije izađu van — i ponos, i strah, i odgovornost, i ljubav. To mi je bio najteži emotivni udarac u cijelom procesu.

Koji ti je izazov bio najteži?

Najteži izazov za mene bio je onaj u kojem nam je došla obitelj i prijatelji. To je bio trenutak koji te potpuno razoruža. Mi smo cijelo vrijeme u ritmu snimanja, umorni, bez normalnog kontakta s vanjskim svijetom. I onda odjednom vidiš lica ljudi koji su ti najvažniji. U sekundi ti popuste sve kočnice. Emocije su bile toliko jake da je bilo teško ostati fokusiran i racionalan. U takvom izazovu nije problem samo skuhati jelo, problem je kuhati dok ti srce lupa, dok ti glas drhti, dok pokušavaš zadržati suze, a istovremeno moraš biti precizan i brz.

Dodatno je bilo teško jer su nas na kraju izmiješali, pa nismo kuhali sa svojim bližnjima niti s košaricama koje su oni donijeli. To mi je bilo baš teško prihvatiti jer se cijeli trenutak gradio na toj povezanosti, a onda ti se to odmakne. S jedne strane si presretan što su tu, a s druge strane osjećaš pritisak jer želiš da sve ispadne savršeno. Ali baš taj izazov me naučio koliko je važno kontrolirati emocije i ostati profesionalan. Bio je psihički najteži, ali i jedan od onih koji su me najviše izgradili.

Misliš li da ćeš se s nekim natjecateljicama ili natjecateljima nastaviti družiti i nakon showa?

Ne da mislim - nego znam. U MasterChefu se rode posebne veze jer prolaziš nešto što malo ljudi može razumjeti. Dijeliš uspone i padove, a to jako povezuje. Rodila su se prekrasna prijateljstva za cijeli život. Moja cimerica kroz cijelo ovo putovanje i osoba s kojom sam bila u timu Marija Mihalja, Selma Karić, jedna je od tih ljudi. S njom sam dijelila doslovno sve - od nervoze i umora do smijeha i ponosa. To prijateljstvo nije iz showa, nego pravo, iskreno i duboko. I znam da će trajati cijeli život.

Tko ti se od gostujućih chefova u MasterChefu najviše svidio i zašto?

Najviše su me se dojmili Marin Pleše, Dino Šeparović, Marko Đerić i Tibor Valinčić. Ne mogu izdvojiti jednog, jer me svaki inspirirao na svoj način. Pratila sam njihov rad i prije showa, pa mi je susret s njima uživo bio posebno iskustvo. Oduševilo me kako razmišljaju, kako pristupaju namirnici, kako rade pod pritiskom i kakvu energiju nose u kuhinji. Kod njih vidiš sigurnost, disciplinu i strast, to te automatski povuče da želiš biti bolji. Za mene su oni primjer profesionalizma i inspiracija za dalje.

Kako ćeš potrošiti novac od nagrade i koji su ti planovi — kako planiraš iskoristiti nova znanja i iskustva?

Iskreno, nagrada mi nikada nije bila glavna motivacija. Moj cilj kad sam se prijavila bio je da pomaknem svoje granice i da vidim dokle mogu doći. Novac je bonus, ali nije bio razlog zbog kojeg sam ušla. Novac od nagrade ide isključivo u daljnju edukaciju i usavršavanje. Želim učiti još više, razvijati tehnike, raditi na sebi, upoznavati nove kuhinje, nove pristupe, nove standarde. Osjećam da tek sada počinje moje pravo gastronomsko putovanje. MasterChef mi je dao temelj, ali ja želim graditi dalje ozbiljno i dugoročno.

Je li ti MasterChef promijenio život? Ako jest, na koji način?

Još je rano za reći jer tek sada kreće novo poglavlje. Ali ono što znam je da se moj život već tijekom tog putovanja promijenio. Promijenila sam se ja. MasterChef mi je otvorio vidike i proširio način razmišljanja. Naučio me disciplini, samokontroli i hrabrosti. I dao mi je potvrdu da se trud isplati kad stvarno vjeruješ u ono što radiš. Veselim se svemu što dolazi i osjećam da me tek čekaju velike stvari.

Što bi promijenila da se ponovno prijaviš na natjecanje?

Apsolutno ništa. Sve se dogodilo s razlogom. I ono dobro i ono teško. Svaka situacija me nečemu naučila i dovela me tu gdje jesam. Da idem opet, opet bih prošla isto jer me to izgradilo.

Što bi poručila budućim kandidatima?

Nemojte čekati pravi trenutak da se prijavite, jer on najčešće nikada neće doći. Uvijek će postojati neki razlog da odgodite: posao, strah, nesigurnost - ali istina je: nitko nikad nije 100 posto spreman.

