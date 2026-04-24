U jugozapadnom dijelu Švicarske skriva se Saint-Léonard, najveće podzemno prirodno jezero u Europi. Smjestilo se u srcu Alpa, točnije u dolini rijeke Rhône, a od grada Siona dijeli ga kratka vožnja. Jezero je lako dostupno čak i javnim prijevozom. Temperatura vode tijekom cijele godine iznosi oko 11 °C, dok je zrak u špilji nešto topliji, oko 15 °C. Površina jezera procjenjuje se na oko šest tisuća četvornih metara, a nevjerojatan mir i tišina daju mu pomalo tajanstven karakter.

Podzemno jezero leži ispod vinograda koji prekrivaju obronke, na otprilike 30 do 70 metara ispod površine. Dugačko je oko 300 metara i široko do 20 metara. Nakon silaska niz pedesetak stepenica dolazi se do drvenog pristaništa, s kojeg puca pogled na tamnu površinu jezera.

Zbog činjenice da je špilja potpuno ispunjena vodom, jedini način razgledavanja je plovidba čamcem. Tijekom organiziranih tura koje traju oko pola sata posjetitelji doznaju zanimljivosti o povijesti, geologiji i posebnostima jezera.

U špilji se mogu vidjeti i zanimljivi detalji poput ogoljenih stijena gipsa, škriljevca i mramora, a sresti možete i pokojeg šišmiša ili pastrve koje su se prilagodile tom neobičnom staništu.

Iako su lokalni vinogradari odavno znali za postojanje podzemne vode (koristili su je čak i za hlađenje vina), pravo otkriće dogodilo se tek 1943. godine, nakon što je pala razina vode. Prvi istraživači, speleolozi Jean-Jacques Pittard i Jacques Della Santa, ušli su u špilju gumenim čamcem i izašli oduševljeni njezinom veličinom i ljepotom. Nekoliko godina kasnije, 1946., snažan potres dodatno je spustio vodu i omogućio lakšu plovidbu, čime su stvoreni uvjeti za turističke posjete.

Već 1949. organizirane su prve ture, a tijekom 1950-ih postavljena je rasvjeta i razvijena infrastruktura, što je Saint-Léonard ubrzo pretvorilo u jednu od najposjećenijih prirodnih atrakcija u Švicarskoj.

Kako je nastalo podzemno jezero?

Jezero je rezultat složenih geoloških procesa koji traju milijunima godina. Špilja je formirana u slojevima stijena različitih svojstava. S jedne strane nalaze se nepropusni škriljevac i mramor, dok se između njih nalazi gips, porozna i u vodi topiva stijena.

Upravo je otapanje gipsa tijekom tisuća godina dovelo do stvaranja podzemnih kanala i šupljina. Kišnica, otopljeni snijeg i podzemni izvori postupno su širili te kanale, stvarajući prostor koji se s vremenom ispunio vodom.

Zanimljivo je da formiranje podzemnog krajolika nikada nije prestalo. Voda i dalje oblikuje unutrašnjost špilje, što znači da se jezero i danas polako mijenja.

Koncerti pod zemljom

Osim po turističkim obilascima, Saint-Léonard poznat je i po jedinstvenim koncertima koji se održavaju na samom jezeru zbog izvanredne akustike. Izvođači nastupaju na posebnom plovilu, dok publika sluša s čamaca, okružena tamom i tišinom špilje.

Planirate posjet?

Lokacija: kanton Valais, između Siona i Sierrea, jugozapadna Švicarska (Alpe, dolina Rhône)

Radno vrijeme (2026.): od 19. ožujka do 1. studenog, svaki dan od 10 do 17 sati

Napomena: obavezna prethodna rezervacija

Cijene:

odrasli: 12 eura

djeca (5–15 godina): 7 eura

djeca mlađa od 5 godina: besplatno

Zbog pristupa stepenicama lokacija nažalost nije prilagođena osobama u invalidskim kolicima.

