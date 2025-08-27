Galerija 0 0 0 0

Plažu koja slovi kao najkraća na svijetu pronaći ćete na sjeveru Španjolske, u blizini asturijskog grada Llanesa. Playa de Gulpiyuri, koja broji 40 metara, poplavljena je vrtača, nastala urušavanjem vapnenačke špilje.

Upravo zahvaljujući svojoj veličini više je nalik skrivenoj laguni nego klasičnoj plaži – i upravo je to čini posebnom. Za razliku od tipičnih obalnih lokacija, plaža Gulpiyuri smještena je više od sto metara u unutrašnjosti od Kantabrijskog mora.

Svoj izgled plaža mijenja ovisno o plimi i oseci, a more koje dopire do nje prolazi kroz labirint podzemnih tunela koje je izdubila slana voda. Kada se plima digne, morska voda ulazi kroz te tunele i stvara lijepe, nježne valove u tom skrivenom raju. More je kristalno čisto i hladno jer voda neko vrijeme ostaje pod zemljom.

Gulpiyuri se nalazi između mjesta Naves i Llanes u Asturiji. Iako nema izravni pristup cestom, od parkinga kod plaže San Antolín vodi slikovita staza od 15–20 minuta hoda. Bez obzira na veličinu, plaža Gulpiyuri nije preplavljena posjetiteljima, osobito ako je posjetite rano ujutro ili izvan ljetne špice. Odlučite li je posjetiti, najprije provjerite raspored plime jer tijekom oseke plaža nerijetko presuši. Također, ponesite sve što trebate za jelo i piće jer ondje nema trgovina ni kafića.

