Kad netko spomene Marseille, prva asocijacija obično su ribarske četvrti, Vieux-Port, jela poput bouillabaissea i pomalo sirova energija lučkog grada. Ono što većina vjerojatno ne očekuje jest da će upravo ovdje pronaći jedan od najspektakularnijih muzeja u ovom dijelu Europe. MUCEM (Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée) nije samo muzej – to je arhitektonsko čudo smješteno uz samo more, s nevjerojatnim pogledom na grad i beskrajni horizont.

Impresivna građevina muzeja u srcu Marseillea

Prvo što me iznenadilo kada sam stigao do MUCEM-a jest njegova veličina. Očekivao sam neki moderni centar, ali nisam bio spreman na ovako golemi kompleks. MUCEM se sastoji od dvije zgrade, obnovljene tvrđave Saint-Jean, potpuno obnovljene i opremljene za smještaj mediteranskog vrta, koji nudi neke od najspektakularnijih pogleda na staru luku Marseille i otvoreno more, privremene izložbe i koncerte te J4 Esplanade – nove zgrade u kojoj je srce MUCEM-a i sam ulaz u muzej. Zgrada obložena karakterističnom mrežastom fasadom dizajnirana je tako da izgleda kao da lebdi iznad mora, povezana elegantnim mostovima sa starom tvrđavom Fort Saint-Jean. Osjećaj dok hodate tim mostovima, s pogledom na azurno plavetnilo i gradsku panoramu, zaista je poseban.

Idealna lokacija za šetnju i istraživanje

Muzej se nalazi na idealnoj lokaciji – svega 15 minuta hoda od glavne gradske luke. Obnova tvrđave Saint-Jean omogućila je otvaranje ovog prekrasnog spomenika za javnost, a do njega vas vodi put kroz živopisne ulice i obalu, pa se već u šetnji može osjetiti pravi duh Marseillea. Dolazak na samu lokaciju doživljaj je sam po sebi jer se muzej smjestio na spoju starog i novog dijela grada, gdje se povijest i suvremeni dizajn savršeno isprepliću.

Što vidjeti u MUCEM-u?

MUCEM nije samo vizualno impresivan, već nudi i iznimno bogate izložbe. Muzej istražuje povijest i kulturu mediteranskog prostora kroz stalne i privremene postave. Njegova stalna zbirka obuhvaća raznolike teme poput trgovine, religije, umjetnosti i svakodnevnog života u mediteranskim civilizacijama. Posebno je zanimljiva izložba o migracijama i njihovom utjecaju na mediteranske zemlje, kao i kolekcije vezane uz obrtničke tradicije i gastronomiju regije. Osim toga, MUCEM često ugošćuje izložbe posvećene suvremenoj umjetnosti i društvenim pitanjima, pružajući uvid u aktualne teme koje oblikuju Mediteran.

Ako želite istražiti što muzej nudi prije same posjete, savjetujem vam da se zaputite do Google platforme Arts & Culture gdje možete istražiti i besplatne online izložbe iz MUCEM muzeja kao što su online izložba "Popular France" i izložbu "Urbane kulture i slobodne aktivnosti u Muzeju".

Savršeno mjesto za sunčan dan

Ako imate sreće i zateknete predivan sunčan dan, MUCEM je jedno od najboljih mjesta koja možete posjetiti u Marseilleu. Njegove vanjske terase nude spektakularan pogled na grad i more, a mrežasta fasada stvara zanimljivu igru svjetlosti i sjene. MUCEM je jedno od onih mjesta koja te iznenade i osvoje. Čak i ako niste veliki ljubitelj muzeja, dolazak ovdje zbog pogleda i atmosfere apsolutno se isplati.

Ako planirate posjet, obavezno izdvojite dovoljno vremena jer ćete se, baš kao i ja, vjerojatno zadržati duže nego što ste planirali. Utvrdom Saint Jean možete prošetati besplatno. Ima terasu s koje možete uživati i u prekrasnom pogledu na ulazu u luku (u radno vrijeme muzeja), dok je za izložbe unutar MUCEM-a potrebno je platiti ulaznicu (11 eura, prve nedjelje u mjesecu ulaz je besplatan).

