Marseille, drugi najveći grad u Francuskoj i jedno od najstarijih europskih naselja, smješten je na prekrasnoj mediteranskoj obali. Ovo je savršeno mjesto za vikend bijeg, spoj bogate povijesti, kulturne raznolikosti, izvrsne kuhinje i zadivljujuće prirodne ljepote.

Za one koji dolaze iz Zagreba, najlakši način za doći do Marseillea je s RyanAirom koji nudi dva leta tjedno sve do kraja rujna. Cijene su nevjerojatno pristupačne, već od 15 eura po smjeru, ovisno o terminu, što ovaj izlet čini izuzetno privlačnim.

Zašto odabrati Marseille

Nekoć poznat o kriminalu i nesigurnosti, u novije vrijeme ovaj zločesti dečko Mediterana prolazi kroz proces gentrifikacije i postaje sve popularnije turističko odredište. Kada stignete u Marseille, brzo ćete primijetiti kako se ovaj grad ponosi svojom autentičnom atmosferom i živopisnim duhom. Grad je poznat po svojoj bogatoj povijesti koja datira još od antičke Grčke, a njegova povijesna jezgra, Le Panier, svjedoči o stoljećima promjena i utjecaja različitih kultura. Prošetajte uskim ulicama prepunim šarenih kuća i otkrijte skrivene trgove, umjetničke galerije i šarmantne kafiće.

Marseille - 3 (Foto: Shutterstock)

Jedna od prvih stvari koju morate posjetiti je Vieux-Port, stara luka koja je srce Marseillea. Ovdje možete uživati u šetnji uz rivu, promatrati brodove kako ulaze i izlaze iz luke ili se jednostavno opustiti uz kavu u jednom od mnogih kafića s pogledom na more. Ako ste ljubitelj morskih plodova, ne propustite priliku probati svježe ulovljene delicije koje se nude na tržnici ribe u luci.

Marseille je također poznat po svojim spektakularnim plažama koje nude savršen bijeg od gradskog života. Plaža Prado, koja se proteže nekoliko kilometara duž obale, idealna je za obitelji i ljubitelje vodenih sportova. Plage des Catalans bliža je centru grada i popularna je među mještanima i turistima zbog svoje pješčane obale i živahne atmosfere. Ako tražite nešto malo mirnije i prirodnije, posjetite Calanque de Sormiou, spektakularnu uvalu okruženu strmim liticama i kristalno čistim morem.

Cjenovno Marseille može biti nešto skuplji od brojnih španjolskih, Hrvatskih ili talijanskih destinacija. Kava s mlijekom u prosjeku košta između 3 i 5 eura, dok ćete za obrok u restoranu izdvojiti između 10 i 30 eura po osobi. Ipak, smještaj možete pronaći po pristupačnim cijenama, s mnogim opcijama u centru grada, već od 50 eura za dvije osobe po noći. Preporučuje se rezervirati smještaj unaprijed, posebno tijekom turističke sezone, kako biste osigurali najbolju cijenu i lokaciju.

Što vidjeti, gdje jesti...

Javni prijevoz u Marseilleu je odličan i pouzdan, pa vam omogućuje da lako istražujete grad. Metro, tramvaj i autobusi pokrivaju sve ključne dijelove grada, a dnevne karte su dostupne po povoljnim cijenama (jedan smjer košta 1,7 eura). Također, možete koristiti i bicikle koje možete unajmiti na mnogim mjestima širom grada.

Marseille - 2 (Foto: Shutterstock)

Marseille je grad koji se ponosi svojom kulturnom raznolikošću zahvaljujući bogatoj povijesti imigracije. Ovo je posebno vidljivo u četvrtima kao što su Noailles i Le Panier, gdje možete osjetiti mješavinu sjevernoafričkih, arapskih, turskih i mediteranskih utjecaja. Ova raznolikost se odražava i u gastronomskoj ponudi grada. Uživajte u autentičnim arapskim jelima u restoranima kao što je Le Souk, gdje možete probati tradicionalni kus kus. Turski restorani nude ukusne kebabe i meze, dok mediteranski restorani poslužuju svježu ribu, masline i lokalna vina.

Jedna zanimljivost o Marseilleu je da je ovaj grad dom najstarijem svjetioniku na Mediteranu, poznatom kao Phare de Sainte Marie. Ovaj povijesni svjetionik, izgrađen 1855. godine, smješten je na ulazu u luku i služio je kao ključna navigacijska točka za brodove koji ulaze i izlaze iz marsejske luke. Osim što ima važnu funkcionalnu ulogu, svjetionik je i arhitektonski dragulj koji privlači mnoge posjetitelje zbog svog elegantnog dizajna i povijesnog značaja.

Ako ste ljubitelj umjetnosti i kulture, posjetite Muzej europskih i mediteranskih civilizacija (MuCEM), koji se nalazi na ulazu u luku. Ovaj moderni muzej pruža fascinantan uvid u povijest i kulturu mediteranskog bazena kroz inovativne izložbe i interaktivne prikaze. U blizini se nalazi i Fort Saint-Jean, povijesna tvrđava s koje se pruža spektakularan pogled na grad i more.

Marseille - 2 (Foto: Saša Vugrinec)

Marseille također nudi brojne aktivnosti na otvorenom. Možete se uputiti na planinarenje u Nacionalni park Calanques, koji se proteže duž obale između Marseillea i Cassisa. Ovaj park nudi brojne staze koje vode kroz dramatične pejzaže, pružajući spektakularne poglede na more i skrivene uvale. Ako ste ljubitelj sportova na vodi, isprobajte jedrenje, ronjenje ili kajakarenje u čistim vodama Mediterana.

Noćni život Marseillea

Za ljubitelje noćnog života, Marseille nudi širok spektar opcija, od živopisnih barova i noćnih klubova do opuštenih vinskih i elegantnih koktel-barova. Posjetite ulice s lijeve strane luke kao što su Rue Saint Sens I Cr Honoré d'Estienne d'Orves gdje ćete pronaći mnogo barova, klubova te restorana otvorenih do kasno u noć.

Ne propustite priliku posjetiti i baziliku Notre-Dame de la Garde, koja se uzdiže iznad grada i pruža panoramski pogled na Marseille i okolno more. Ova ikonična crkva, poznata kao "Bonne Mère", simbol je grada i omiljeno mjesto za posjetitelje i hodočasnike. Do crkve možete doći pješke (oko 30 minuta hodanja uzbrdo), a možete uzeti i turistički vlakić koji će vas odvesti skroz do crkve i nazad.

Marseille je grad koji nudi nešto za svakoga, bilo da ste ljubitelj povijesti, kulture, prirode ili jednostavno uživate u dobrom obroku i piću uz more. Sa svojom bogatom ponudom aktivnosti i atrakcija, ovo je destinacija koja će vas osvojiti na prvi pogled i ostaviti vas željnima da se vratite. Bez obzira na vaše interese, vikend u Marseilleu obećava nezaboravno iskustvo ispunjeno avanturom, opuštanjem i uživanjem.

