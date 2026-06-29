Galerija 1 1 1 1 U nekim dijelovima Indije temperature u najtoplijim mjesecima (svibnju i lipnju) temperature nerijetko prelaze 45 °C i dosežu do 48 °C. Ipak, vrlo malo ljudi ima klima-uređaj. Mnogi si ne mogu priuštiti ni kupnju klima-uređaja ni plaćanje računa za električnu energiju, a osim toga česti nestanci struje prisiljavaju ih da se ponovno oslone na tradicionalne načine rashlađivanja. Kako onda preživljavaju vrućinu? Neki načini su očekivani, poput povećanog unosa tekućine i izbjegavanja sunca, ali nisu svi tako predvidljivi. Važno je, međutim, znati prepoznati znakove toplinskog udara: visoku temperaturu, glavobolju, mučninu, zbunjenost ili slabost, koji se ne smiju ignorirati. U tom slučaju odmah treba pozvati hitnu pomoć i osobu rashlađivati hladnim oblozima do dolaska liječnika.

Napitak od jogurta

U Indiji se tijekom ljeta piju brojni domaći napitci koji pomažu organizmu da nadoknadi izgubljenu tekućinu i elektrolite. Osim vode, vrlo su popularni sok od šećerne trske, kokosova voda i lassi, odnosno napitak od jogurta. Ljeti se priprema i napitak od sirovog (nezrelog) manga. Aam panna se tradicionalno priprema od zelenog, nezrelog manga koji se kuha ili peče, a zatim se miješa s vodom, šećerom, soli, kimom i mentom. Pije se upravo zato što osvježava i pomaže protiv vrućine.

Najhladnije mjesto u kući

Toplina se diže prema gore pa su prizemlje i niži katovi uvijek ugodniji. Tijekom dana zatvorite teške zavjese kako biste spriječili ulazak sunčevih zraka i uključite ventilatore ako ih imate. Ponekad je dovoljno samo premjestiti krevet bliže prozoru kako biste tijekom noći uhvatili strujanje zraka. Kako bi se ohladili dok su vani, Indijci koriste i viseće mreže. Ljuljanje stvara lagani protok zraka koji pomaže rashlađivanju tijela.

Ljetni napici

U Indiji se stoljećima koriste prostirke od vetivera, aromatične tropske trave. Vješaju se na prozore i vrata te se povremeno polijevaju vodom. Kad kroz njih prođe vjetar, u prostor ulazi svjež i rashlađen zrak. Nemate li ništa od toga, pomoći će i hladan tuš. U Indiji muškarci često nose vlažni tanki ručnik, poznat kao gamchha, omotan oko vrata ili glave kako bi se rashladili.

Popodnevni odmor

Kad temperature dosegnu vrhunac, najbolje je ostati u zatvorenom prostoru i izbjegavati fizičke napore. U mnogim dijelovima Indije uobičajen je popodnevni odmor, dok oni koji rade vani odgađaju posao za večernje sate. I tržnice se tijekom najvećih vrućina zatvaraju.

Lagana odjeća svijetlih boja

Najbolji izbor su prozračne pamučne tkanine koje ne zadržavaju toplinu te svijetle boje poput bijele, žute ili svijetloplave jer odbijaju sunčeve zrake. Tamna odjeća mnogo brže upija toplinu. U Indiji mnogi nose laganu pamučnu kurtu (dugu, široku tuniku) i široke hlače od tankog materijala.

Kako se hlade ljudi u ostalim dijelovima svijeta?

U Japanu postoji običaj uchi-mizu: polijevanja ulica, dvorišta i pločnika vodom. Isparavanje privremeno snižava temperaturu zraka oko kuće.

U pustinjskim gradovima stoljećima se grade badgiri, odnosno visoki tornjevi koji hvataju vjetar i usmjeravaju ga kroz kuću. Često su povezani s podzemnim kanalima (qanatima), pa zrak prolazi preko hladne vode i dodatno se rashlađuje.

Na grčkim otocima kuće se stoljećima boje u bijelo jer bijela boja odbija sunčevo zračenje. Debeli kameni zidovi i uske ulice stvaraju hlad, a kuće se često provjetravaju tijekom noći.

U Južnoj Koreji tijekom ljeta koriste se prostirke od bambusa. Bambus ostaje hladniji od tkanine pa je spavanje na njemu ugodnije tijekom vrućih noći.

U mnogim dijelovima Kine tradicionalno se pije vrući zeleni ili jasminov čaj čak i tijekom ljeta. Smatra se da potiče znojenje, a isparavanje znoja prirodno hladi tijelo. Iako se mnogim Europljanima čini neobično, taj se običaj zadržao do danas.

7 laganih i finih jela za svaki dan ovoga tjedna – kad je vani jako vruće +1