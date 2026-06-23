Galerija 10 10 10 10 Razrađeni popis mjesta za osvježenje dobro je imati kada temperature podivljaju kao što su se otele kontroli zadnjih dana. Bilo da si možete dopustiti tek brzinski kupanac ili pak pobjeći na cjelodnevni obiteljski izlet, Osijek nakon nekoliko godina ponovno ima odgovor. On, naravno, glasi - Copacabana.

Legendarna osječka Kopika, nakon višegodišnjeg uređenja, ponovno je otvorena. Omiljeno gradsko kupalište na lijevoj obali Drave otvorilo je vrata i može se pohvaliti novim bazenima, vodenim atrakcijama, toboganima i uređenim zelenim površinama.

Kopika danas nudi gotovo četiri tisuće četvornih metara vodenih površina, a najveća su atrakcija tri nova tobogana koja će razveseliti djecu, ali i odrasle željne adrenalina. Posebnu pažnju privlači i novi dječji bazen s prskalicama i vodenim igrama, zbog čega će bez sumnje uživati čitava obitelj.

Za one koji žele više prostora za plivanje i rekreaciju tu je veliki rekreacijski bazen, ali i – prvi olimpijski bazen u Osijeku. Ljubitelji prirodnijeg ambijenta mogu se uputiti uređenom šetnicom prema lijepoj pješčanoj plaži uz Dravu, gdje ljetni dani prolaze la-gaa-no, uz pogled na rijeku i opuštenu atmosferu.

Cijeli kompleks osječke Copacabane oplemenjen je novim šetnicama i zelenilom. Posađeno je čak 200 stabala te više od 1800 primjeraka ukrasnog grmlja i bilja, pa danas više od polovice površine kupališta čine zelene zone za odmor i bijeg od sunca.

Tijekom dana na raspolaganju je i nekoliko ugostiteljskih objekata za hranu, piće i sladoled, što Kopiku pretvara u mjesto na kojem bez problema možete provesti cijeli dan. Najveći hit je, dakako, kafić sa šankom - u bazenu, a poseban doživljaj nudi se petkom i subotom kada je kupalište otvoreno do 23 sata.

Mjesto uz koje su odrastale generacije

Kopika nije samo kupalište nego i jedan od simbola Osijeka. Njezina priča počela je još 1932. godine kada je grad na obali Drave dobio prvo moderno kupalište. Uređeno uglavnom zahvaljujući donacijama građana, brzo je postalo omiljeno mjesto okupljanja i ljetnih druženja. Sredinom 1960-ih, nakon velike poplave Drave, kupalište se obnavlja i dodatno proširuje, a tada dobiva i nadimak "Kopika".

Godine 1976. godine gradi se bazenski kompleks koji će sljedećih pet desetljeća obilježiti ljeta brojnih generacija Osječana. Tijekom 1980-ih Kopika je doživjela svoje zlatno doba - tada je dnevno znala privući i više od dvadeset tisuća kupača.

Godine 2019. postala je i prva hrvatska "pametna plaža" zahvaljujući besplatnom internetu, solarnim tuševima i dodatnim sadržajima uz Dravu. Najveća transformacija, sada završena, počela je 2022. U obnovu je uloženo više od devet milijuna eura, a otvorenje je upriličeno u godini kada bazenski kompleks slavi svoj okrugli, 50. rođendan.

Dobro je znati

Radno vrijeme:

svakodnevno od 9 do 20 sati, a petkom i subotom do 23 sata

Cijene ulaznica:

djeca do 7 godina – besplatno

djeca od 7 do 15 godina – 1,50 eura

umirovljenici i osobe s invaliditetom – 1,30 eura

odrasli radnim danom – 3 eura

odrasli vikendom i blagdanima – 3,50 eura

najam ležaljke: 3 eura dnevno

ormarić: 1 euro uz povratni polog od 5 eura.

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