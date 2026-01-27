Smješten u središnjem dijelu Poljske, Suntago Water World dio je velikog resorta Park of Poland i nosi titulu najvećeg zatvorenog vodenog parka u Poljskoj, ali i u Europi. Do njega se stiže za svega 45 minuta vožnje iz Varšave te oko sat i pol iz Łódźa, što ga čini idealnim izborom za jednodnevni izlet ako se nađete u u ovom kraju Europe. Suntago se smjestio u blizini Mszczonówa i najjednostavniji način dolaska je automobilom, no moguće je doći i organiziranim autobusnim linijama iz Varšave ili kombinacijom vlaka i autobusa preko grada Żyrardówa. Park of Poland nudi i smještaj, ali ne radi se o klasičnom hotelu, već o bungalovskom naselju – Suntago Village broji više od 90 kućica za odmor s raznim sadržajima, poput dječjih igrališta i prostora za roštiljanje. Suntago je posebno atraktivan za tinejdžere, parove i odrasle posjetitelje, kao i za obitelji sa starijom djecom, ali sadržaja za najmlađe nema mnogo. Zahvaljujući palmama, visokim temperaturama i tropskom ugođaju, Suntago Water World nudi ljetni ugođaj bez obzira na godišnje doba.

Vodena džungla Suntaga

Jamango je srce parka i mjesto na kojem ćete pronaći 32 vodena tobogana, raspoređena na šest razina, ukupne duljine veće od 3,2 kilometra. Jedan od omiljenih je Jungle Eclipse, najduži tobogan dug 320 metara, kao i Rainbow Race. Ondje ćete pronaći i bazen s valovima, brzu rijeku, jacuzzije, hidromasažne bazene te unutarnje i vanjske dijelove s brojnim ležaljkama skrivenima među palmama. Za djecu nižu od 120 centimetra dostupna je posebna zona Pirates Playground, dok je većina ostalih atrakcija namijenjena starijoj djeci, tinejdžerima i odraslima.

Mir i opuštanje

Zona Relax namijenjena je isključivo odraslima (16+) koji su željni wellness ugođaja među palmama. S termalnim bazenima, jacuzzijima, spa-tretmanima i prostorima za odmor, ovaj dio parka je idealan za one koji se žele odmoriti od gužve i buke.

Svijet Suntago sauna

Saunaria je velika sauna-zona s više od deset tematskih sauna i parnih kupelji. Svaka ima vlastiti koncept, temperaturu i ugođaj – od klasičnih turskih kupelji do hladnih i suhih sauna inspiriranih Mont Blancom.

Hrana i piće u vodenom parku

Na raspolaganju su brojni restorani i barovi s raznovrsnom ponudom – od poljske, talijanske, američke i japanske kuhinje, do snack-barova, juice barova i čak swim-in bara, u kojem se piće naručuje izravno iz bazena.

