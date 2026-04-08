Putujući fotograf i ekolog Romeo Ibrišević nas ponekad rastuži fotografijama otpada koji godinama propada u šumama i livadama, probudi nostalgiju na neka prošla vremena crno-bijelim kadrovima – ili pak razveseli živopisnim prizorima iz prirode. Ovoga puta znatiželja ga je odvela do Istre

“Pozdrave šaljem iz čarobne Istre koja me svaki puta dočeka s nevjerojatnim prizorima ispod zapadne strane Učke na putu do Labina. Nakon bure osvanuli vedri dani i rascvjetano polje uljane repice”, kaže Romeo čije fotografije govore više od riječi.

Taj komadić Lijepe Naše osobito je lijep u ovo doba godine, kad se krajolik pretvori u more zlata. Polja uljane repice prostiru se koliko pogled seže, valovita poput istarskih brežuljaka koje prate. Dovoljno je skrenuti s glavne ceste i pustiti da vas Istra sama vodi.

Posjet Labinu

Nađete li se u tom kraju posjetite Labin - grad sagrađen na uzvisini nedaleko od mora koji se proširio i izvan gradskih zidina. Stari dio grada obiluje crkvama i palačama a u današnje je vrijeme poznat kao grad umjetnika. U njegovu se podnožju razvilo novo naselje Podlabin, osobito zahvaljujući otvaranju rudnika ugljena.

Godine 1920. Labin je, zajedno s cijelom Istrom, bio izručen Kraljevini Italiji. Zbog pojačane talijanizacije i teškog položaja rudari su se pobunili i preuzeli upravu nad rudnikom. Taj je pokret poznat kao Labinska republika. Oružana pobuna rudara bila je prva organizirana antifašistička pobuna na svijetu i prvi socijalistički eksperiment radničkog samoupravljanja na Mediteranu. Rudari su, nakon objave štrajka, zauzeli rudnik te organizirali samoupravu i branili se oružjem, nastavivši proizvodnju i prodaju ugljena za sebe.

Osim povijesti i kulture, ovaj kutak Istre poslastica je i za ljubitelje prirode. S više od 250 kilometara pješačkih i biciklističkih staza, Labinština predstavlja idealno odredište za sve ljubitelje dugih šetnji i istraživanja prirodnih ljepota. Okružen bujnim zelenilom i slikovitim brežuljcima, Labin je bogat putevima koji vode kroz netaknute šume, preko zelenih livada i uz vinograde otkrivajući pritom čarobne vidike i pogled na Kvarnerski zaljev i otoke Krk, Cres i Lošinj.

Tragovima Sentone i božanskih izvora

Kratka vožnja od Labina dijeli vas od Rapca – njegova živahnog, morskog susjeda. Na potezu Labin – Rabac nalaze se dvije staze: Sentonina staza i Staza božanskih izvora. One povezuju ove istarske gradove, a najbolje je kombinirati ih u jednom potezu.

Primjerice, spustiti se Sentoninom u Rabac, a onda se vratiti u Labin Stazom božanskih izvora. Sentonina staza povezuje stari grad Labin i Rabac te se većinom spušta kroz šumoviti krajolik uz tok potoka. Put prolazi kroz mediteransku vegetaciju, uz male slapove, jezerca i drvene mostiće, a zbog hlada i blage nizbrdice smatra se laganom i ugodnom za šetnju.

Staza božanskih izvora nastavlja se iz Rapca prema Labinu, ali u suprotnom smjeru i s blagim usponom. Vodi uz izvore, sedrene barijere i Negrijevu spilju te prolazi uz povijesne lokalitete poput izvora Šćurak, stvarajući kružnu rutu koja objedinjuje prirodne i kulturne elemente ovog kraja.

