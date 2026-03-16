Drevni hramovi, futuristički gradovi i nevjerojatna gastronomija privlače putnike u Japan – no oni često ostanu iznenađeni posve drugim stvarima: besprijekorno čistim ulicama, vlakovima koji stižu u sekundu i redom koji prožima svakodnevni život. Odgovori na pitanja kako je moguće da su ulice tako čiste ili zašto u vlakovima vlada grobna tišina leži u japanskoj kulturi, koja veliku važnost pridaje zajednici i međusobnom poštovanju. Upravo zato u Japanu postoji niz nepisanih pravila ponašanja koja strancima ponekad mogu biti zbunjujuća. Naučite li ih, lakše ćete se snaći i pokazati poštovanje prema domaćinima. Evo deset stvari koje mnogi stanovnici Japana žele da turisti znaju prije dolaska.

Pazite kako koristite štapiće

Štapići su osnovni pribor za jelo u Japanu, ali dolaze s nekoliko važnih pravila. Nikada ih nemojte zabosti uspravno u zdjelu riže niti prebacivati hranu s jednog para štapića na drugi. Tako nešto rezervirano je za pogrebne rituale pa može zasmetati drugim gostima u restoranu.

Kada ih ne koristite, odložite ih na mali držač za štapiće ili preko ruba zdjele. Također je pristojno podići zdjelu riže ili juhe bliže ustima dok jedete, umjesto da se nad njom naginjete.

Srkanje je poželjno

U zapadnim kulturama glasno srkanje je nedopustivo, ali u Japanu je - dobrodošlo. Kada jedete ramen, sobu ili udon, srkanje se smatra znakom da baš guštate u hrani.

Ova navika potječe još iz razdoblja Edo, kada su se rezanci često jeli brzo na uličnim štandovima. Srkanje nije "za bezveze" jer pomaže da se rezanci i juha bolje sjedine, a ujedno hladi vruću hranu.

Nekoliko riječi japanskog može učiniti čuda

Turisti ne moraju tečno govoriti japanski, ali nekoliko osnovnih izraza uvijek je dobro imati u rukavu.

Ako želite dozvati konobara u restoranu, možete reći “sumimasen!”, što znači “oprostite”. Za narudžbu piva često se koristi fraza “nama hitotsu” (jedno točeno pivo), a dodavanje “onegaishimasu” znači “molim”.

Prije jela Japanci često kažu “itadakimasu”, a nakon obroka “gochisousama”, čime izražavaju zahvalnost za hranu i trud uložen u njezinu pripremu.

U Japanu se ne ostavlja napojnica

Za razliku od mnogih drugih zemalja, u Japanu je napojnica nepotrebna – pa čak i nepristojna. Dobra usluga se podrazumijeva, a zahvalnost se izražava pristojnošću i poštovanjem.

S druge strane, pristojno je pojesti sve što ste naručili. Ostavljanje hrane na tanjuru ne smatra se znakom zadovoljstva, već rasipanja.

Na pozdrav u trgovini ne morate odgovarati

Kada uđete u trgovinu ili restoran, gotovo ćete uvijek čuti glasno “irasshaimase!”, što znači “dobrodošli”. U nekim restoranima konobari će to izgovoriti gotovo u zboru.

Ovo je samo način da vas pozdrave i pokažu gostoprimstvo – ne očekuje se nikakav odgovor. Dovoljan je osmijeh ili lagani naklon.

Japan (Foto: Shutterstock)

Tišina u vlaku

Japanski vlakovi i autobusi poznati su po svojoj brzini, čistoći i pouzdanosti. No jednako je važna i tišina. Telefonski pozivi u pravilu se izbjegavaju, a glasni razgovori nisu poželjni.

Mobitele je uobičajeno držati na tihom načinu rada, a za slušanje glazbe koriste se slušalice.

Hrana na ulici nije uvijek poželjna

U Japanu se hrana obično jede na mjestu gdje je kupljena ili na klupi u parku. Hodanje ulicom dok jedete smatra se nepristojnim jer može smetati drugima.

Ipak, postoje iznimke – primjerice na dugim putovanjima vlakom, osobito u Shinkansenu, gdje su posebne bento kutije gotovo dio putničke tradicije.

Smeće nosite sa sobom

Jedna od prvih stvari koje putnici primijete u Japanu su iznimno čiste ulice – ali i rijetke kante za smeće. Razlog je jednostavan: od ljudi se očekuje da smeće odnesu kući. Većina ljudi sa sobom nosi malu vrećicu u koju spremaju smeće dok ne dođu kući. Za turiste koji se pitaju kako nositi smeće sa sobom tijekom dana postoji kreativno rješenje: furoshiki – komad tkanine za zamatanje stvari, koji drži svaka suvenirnica u Japanu. Furoshiki može poslužiti kao privremeno rješenje za nošenje otpada, a kasnije i kao ukrasni suvenir.

Ako vam ipak treba kanta, najčešće ćete je pronaći u trgovinama, na željezničkim kolodvorima ili pokraj automata za piće.

Pravila na kupanju

Posjet onsenu, japanskom termalnom kupalištu, jedno je od jedinstvenih iskustava u zemlji. No postoje jasna pravila: kupanje je dopušteno samo bez kupaćih kostima.

Prije ulaska u bazen potrebno se otuširati, a dugu kosu treba svezati. Tetovaže su u nekim kupalištima još uvijek osjetljivo pitanje jer su povijesno povezivane s kriminalnim skupinama.

Bonton na pomičnim stepenicama

Ako se nađete na pomičnim stepenicama u Japanu, možda ćete primijetiti zanimljivo pravilo: strana na kojoj stojite ovisi o gradu.

U Tokiju i većem dijelu istočnog Japana stoji se lijevo, dok je desna strana rezervirana za one koji žele hodati. U Osaki i zapadnom Japanu pravilo je obrnuto. Ako niste sigurni, jednostavno slijedite osobu ispred sebe.

Putnici ne moraju brinuti hoće li sve učiniti savršeno – ipak su gosti. No razumijevanje ovih običaja može pomoći da se lakše snađu u svakodnevici Japana i istodobno pokažu poštovanje prema zemlji koju posjećuju.

