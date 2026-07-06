Galerija 2 2 2 2 Durford Edge čudesno je izdanje izgrađeno 1920-ih godina u šumi Durford nedaleko od Petersfielda u Hampshireu u Ujedinjenom Kraljevstvu, a koje se prodaje po cijeni od 3,25 britanskih funti, odnosno oko 3,8 milijune eura.

U njegovom sklopu nalazi se dvije građevine - glavna kuća od 600 četvornih metara s 10 spavaćih soba koje su u potpunosti preuređene i modernizirane prije tri godine te gostinjska kuća od oko 240 četvornih metara i četiri spavaće sobe.

Imanje Durford Edge (Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia)

Imanje se proteže na nešto više od 10 hektara privatnog zemljišta, a uključuje prostrane travnjake s ribnjakom te spektakularni vrt.

Ovaj povijesni dom projektirao je slavni arhitekt Inigo Triggs, dok je izgled vrta osmislila slavna engleska krajobrazna arhitektica i vrtlarica Gertrude Jekyll.

Najviše pažnje, pak, privlači rijedak borbeni zrakoplov Harrier II GR7 koji je parkiran na travnjaku ispred ovog šarmantnog izdanja.

Harrier II GR7 je parkiran na travnjaku ispred kuće (Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia)

Bivši vlasnik imanja bio je zaljubljenik u avijaciju, a kupio je rashodovanu vojnu letjelicu 2015. kako bi je spasio od uništavanja. Izložio ju je, pak, kao jedinstveni povijesni eksponat, ali i marketinški trik za privlačenje pažnje.

Teško je ne primijetiti letjelicu ispred kuće. Ipak, Harrier II GR7 nije uključen u cijenu imanja.

Što sve možete dobiti za 3,8 milijuna eura u Durfordu, pogledajte u fotogaleriji na početku teksta.

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