Galerija 5 5 5 5 Jedna od najpoznatijih pješčanih plaža na Jadranu proteklih je dana ponovno transformirana u fascinantnu umjetničku galeriju na otvorenom. Jubilarni 15. Festival skulpture u pijesku okupio je kreativce koji su vizije pretočili u monumentalne forme, koristeći isključivo autohtoni loparski pijesak i morsku vodu.

Skulpture su dosezale duljinu i do 20 metara te visinu do pet metara, a svaka je zahtijevala više desetaka kubika pijeska i oko 50 sati ručnog rada - od ranog jutra pa sve do večeri. Ove godine, u jakoj konkurenciji pobjedu je odnijela skulptura „Sredozemna medvjedica“, iza koje kreativno stoje Jelena Azinović i Jaša Zelmanović, uspjevši podjednako šarmirati i struku i posjetitelje. Srebrna medalja pripala je Maksimilijanu Vučinoviću za njegovu izvedbu „Kornjače“, dok je treće mjesto na pobjedničkom postolju zauzela skulptura „Lignja“, zajednički rad autorskog tima kojeg čine August Popijač, Domagoj Barić i Dario Zvornik.

Uz kiparstvo, festival je slavio i fotografsku umjetnost kroz lov na najbolji kadar pješčanih skulptura pod specifičnim otočkim svjetlom. Najbolje oko za detalj pokazao je Goran Novotny osvojivši prvo mjesto. Druga nagrada otišla je u ruke Tatjane Pičuljan, dok je treću poziciju zauzela Joanna Rusinowska.

Poseban pečat ovogodišnjem festivalskom šušuru dao je prateći obiteljski program. Za pregršt smijeha i sjajnu interaktivnu zabavu među najmlađim posjetiteljima pobrinuo se Klaun Marko, čije su animacije i igre dodatno podignule ionako odličnu atmosferu na Rajskoj plaži.

„Ovaj festival svake godine iznova dokazuje da Lopar nudi puno više od sunca i mora. Posebno smo ponosni na ekološku komponentu festivala jer skulpture nastaju isključivo od pijeska i vode, bez ikakvih dodataka, što im daje tu predivnu, poetsku notu prolaznosti i uči nas poštovanju prema prirodi. No, njegova najveća vrijednost zapravo leži u zajedništvu - cijele obitelji zajedno uživaju u umjetnosti, gdje se spajaju kreativnost i čista zabava te stvaraju uspomene koje, za razliku od pijeska, ostaju trajne“, poručila je Katarina Paparić, direktorica Turističke zajednice Općine Lopar.

Cijeli projekt uspješno je realiziran uz partnersku potporu Turističke zajednice Kvarnera, Općine Lopar i tvrtke Imperial Riviera d.d., članica Valamar grupe, kojima organizacijski tim upućuje velike zahvale na prepoznavanju i poticanju ove vrijedne kulturno-turističke tradicije.

Ovaj pješčani spektakl označava tek službeni početak dinamične sezone u Loparu. Posjetitelje u nastavku ljeta očekuju brojna događanja, među kojima se ističu prepoznatljive Ribarske fešte, autentična Loparska noć te proslava Male Gospe. Više informacija dostupno je na službenoj stranici Turističke zajednice Općine Lopar.