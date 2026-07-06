Ako imate nekoliko zrelih banana i tražite ideju za jednostavan kolač koji će uspjeti baš svaki put, ne morate tražiti dalje. Sočan biskvit od banana i kiselog vrhnja ostaje mekan danima, a bogata glazura od krem sira daje mu savršen završetak.
Banana-kocke pripremaju se brzo i jednostavno, a kolač je idealan za obiteljska druženja, dječje rođendane, domjenke ili kao slatki zalogaj uz popodnevnu kavu - svaki dan.
Banana-kocke - sastojci:
Za biskvit
- 115 g omekšanog maslaca
- 300 g šećera
- 2 jaja
- 240 g kiselog vrhnja
- 1 čajna žličica ekstrakta vanilije
- 250 g glatkog brašna
- 1 čajna žličica sode bikarbone
- ¼ čajne žličice soli
- 230 g zgnječenih zrelih banana (otprilike 2–3 veće banane)
Za glazuru
- 225 g krem sira, sobne temperature
- 60 g omekšanog maslaca
- 250 g šećera u prahu
- 1 čajna žličica ekstrakta vanilije
- 1-2 žlice mlijeka, prema potrebi
Banana-kocke - priprema:
- Pećnicu zagrijte na 175 stupnjeva. Lim za pečenje veličine približno 25 × 38 cm lagano premažite maslacem ili obložite papirom za pečenje.
- Maslac i šećer miksajte nekoliko minuta dok ne dobijete svijetlu i prozračnu smjesu. Dodajte jaja, jedno po jedno, neprestano miksajući. Umiješajte kiselo vrhnje i ekstrakt vanilije.
- U posebnoj zdjeli pomiješajte brašno, sodu bikarbonu i sol pa suhe sastojke postupno dodajte mokroj smjesi. Na kraju lagano umiješajte zgnječene banane.
- Smjesu ravnomjerno rasporedite u pripremljeni lim. Pecite 20 do 25 minuta, odnosno dok čačkalica zabodena u sredinu ne izađe čista.
- U zdjeli mikserom izmiksajte omekšani maslac i krem sir da dobijete glatku, kremastu smjesu.
- Dodajte ekstrakt vanilije, a zatim postupno umiješajte šećer u prahu. Miksajte nekoliko minuta dok glazura ne postane lagana i svilenkasta. Ako želite nešto mekšu glazuru koja se lakše razmazuje, umiješajte 1 do 2 žlice mlijeka.
- Potpuno ohlađen kolač ravnomjerno premažite glazurom, zatim narežite na kocke i poslužite.
- Prije posluživanja kolač možete kratko rashladiti kako bi se glazura lijepo stisnula i rezanje bilo urednije.