Ako imate nekoliko zrelih banana i tražite ideju za jednostavan kolač koji će uspjeti baš svaki put, ne morate tražiti dalje. Sočan biskvit od banana i kiselog vrhnja ostaje mekan danima, a bogata glazura od krem sira daje mu savršen završetak.

Banana-kocke pripremaju se brzo i jednostavno, a kolač je idealan za obiteljska druženja, dječje rođendane, domjenke ili kao slatki zalogaj uz popodnevnu kavu - svaki dan.