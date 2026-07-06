Galerija 0 0 0 0 Ako ste ikada putovali s partnerom i već na check-inu osjetili laganu nervozu, niste jedini. Upravo se zato posljednjih mjeseci na društvenim mrežama i u medijima pojavio novi trend s pomalo dramatičnim imenom – airport divorce odnosno "aerodromski razvod".

Unatoč nazivu, ne radi se ni o kakvom stvarnom razvodu niti o problemima u vezi. Riječ je o šaljivom izrazu za dogovor među parovima da se nakon obavljenih formalnosti u zračnoj luci privremeno razdvoje” i svatko provede vrijeme na svoj način do ukrcaja.

Ideja je vrlo jednostavna. Nakon check-ina i prolaska sigurnosne kontrole partneri se nakratko raziđu. Jedan može otići u lounge i odmoriti se, drugi u djutić, kafić ili šetnju terminalom, a ponekad svatko jednostavno bira svoj mirni kutak u kojem će uživati do leta.

Iako zvuči kao sitnica, mnogi tvrde da upravo ta mala pauza od partnera čini veliku razliku. Zračne luke često su stresne, pune gužve, čekanja i nepredvidivih situacija, pa nije rijetkost da se i inače složni parovi posvađaju oko sitnica poput kašnjenja, torbi ili reda za kavu.

Zato airport divorce zapravo funkcionira kao svojevrsni ventil. Umjesto da zajedno prolaze kroz sve situacije koje mogu izazvati napetost, parovi si daju malo prostora i vremena da se opuste na svoj način. Na kraju se ponovno susretnu – često u boljem raspoloženju nego na početku.

Naziv je, naravno, namjerno pretjeran, pomalo humorističan i nema nikakvu veze s primjerice alpskim razvodom ili onim građanskim s puno papira. Nitko se ne razilazi stvarno, nego se upravo suprotno – ideja temelji na tome da se veza sačuva od nepotrebnih sitnih stresova.

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