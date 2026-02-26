Galerija 7 7 7 7 Vidjeti divlje životinje u njihovom prirodnom staništu nezaboravno je iskustvo za svakog ljubitelja prirode, a pogotovo ako iste možete opažati sa sigurnog mjesta. CroMedo nudi upravo ovu mogućnost - u srcu Hrvatske.

U divnim šumskim prostranstvima Gorskog kotara skriva se pet neobičnih osmatračnica: Črna gora, Erženi, Bear House i dvije pod imenom Mali laz – koje su udaljene otprilike pet do šest kilometara jedna od druge. Zamišljene su kao sigurna mjesta u kojima možete sjesti i pričekati da se medo prošeće šumom - kako biste ga snimili fotoaparatom izbliza bez ikakve opasnosti za vas – i njega.

Bio sam dugogodišnji član lovačkog društva i puno puta su se na druženjima pojavljivali ljudi koji su željeli vidjeti medvjeda uživo i fotografirati ga, započinje priču Željko Zbašnik, koji stoji iza turističko-edukativnog projekta CroMedo.

Neki su pokušali “pričekati” medvjede u postojećim čekama za odstrel u šumama diljem Hrvatske kako bi ih snimili, ali nisu bili zadovoljni fotografijama, priznaje nam.

Čeke za odstrel se nalaze na mjestima koje nisu idealne za snimanje životinja – nezgrapna pozadina, ostavljeni otpad u prirodi i slični problemi često bi puta narušili umjetničku kompoziciju fotografije.

CroMedo osmatračnica (Foto: Romeo Ibrišević)

Baš zato, hrvatski je poduzetnik prije desetak godina počeo stvarati ideju o hrvatskoj verziji safarija u svojoj privatnoj šumi u Gorskom kotaru, a u kojoj bi zainteresirani posjetitelji mogli vidjeti medvjeda, ali i druge šumske životinje poput jelena, srna, lisica, jazavaca i raznih vrsta ptica.

Kada je hrvatski zakon regulirao ovu vrstu djelatnosti 2018. godine, počeo je razrađivati konkretne ideje. Izgradio je osmatračnice na privatnom zemljištu kako bi zainteresiranima ponudio nesvakidašnje iskustvo.

Sigurnost na prvom mjestu

Osmatračnice su napravljene kako bi zajamčile sigurnost gostiju.

Drvene kućice su napravljene na čvrstoj konstrukciji s dobrom zvučnom i toplinskom izolacijom. Ventilirane su, imaju struju i wc. Uključuju i zračnike - visoke cijevi koje odvode ljudski miris prema gore, otkriva nam vlasnik CroMede.

Osmatračnice su sigurne za goste (Foto: Romeo Ibrišević)

Medvjedi se, naime, neće približiti osmatračnici, ako osjete ljudski miris, niti čuju njihov glas. Isto tako neće napasti čovjeka osim u uvjetima kada se osjećaju životno ugroženi ili kada je ugrožen život njihove mladunčadi.

Zato valja slijediti određena pravila ponašanja.

Sa sobom ponesite dovoljno hrane i vode za boravak u odabranoj osmatračnici i prema dogovorenom rasporedu. Imajte na umu je da zabranjeno bacati hranu ili je neodgovarajuće odlagati izvan osmatračnice.

U svakom trenutku sa sobom imajte ručnu baterijsku svjetiljku, te napunjeni mobilni telefon kako biste mogli kontaktirati vodiča u slučajnu opasnosti ili neke nepredviđene situacije.

Zabranjeno je izlaziti iz prostorije osmatračnice bez vodiča.

Ne remetite mir bukom, lupanjem i glasnim razgovorima.

U osmatračnici je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola te drugih opojnih sredstava.

Možete i prespavati

Željko Zbašnik u Gorskom kotaru ima pet osmatračnica, a Bear House je jedina osmatračnica u kojoj se može i prespavati.

Ovo je najtraženija lokacija, kaže nam ponosni vlasnik, a pogotovo ljeti. S obzirom da je ukopana u zemlju, temperature su savršene tijekom srpnja i kolovoza.

Unutrašnjost Bear Housa (Foto: Romeo Ibrišević)

Bear House ima četiri kreveta te je namijenjena za maksimalni boravak četiri osobe. Raspolaže i s vanjskom rasvjetom koja vam omogućava da cijelu noć promatrate medvjede u prirodi.

Noćenje u Bear Houseu se naplaćuje 80 eura po osobi i danu. Amaterski paket promatranja i fotografiranja medvjeda kroz zatvoren prozor u pojedinoj osmatračnici stoji 180 eura po osobi (za dvije osobe cijena je 150 eura, a za tri i više 120 eura po osobi).

Profesionalni paket košta 240 eura (za dvije osobe 210 eura, a za tri i više 180 eura po osobi) , a uključuje i otvaranje prozorčića s prilagodbom za fotoobjektiv kako bi se snimila najbolja moguća fotografija.

Paketi uključuju i prijevoz terenskim vozilom do osmatračnice te pratnju licenciranog vodiča.

Uskoro počinje sezona fotolova

Fotolov je aktivnost koja uključuje fotografiranje divljih životinja, ptica i prirode u njihovom prirodnom okruženju. Umjesto puške, fotolovac koristi fotoaparat (ili mobitel) kako bi uhvatio jedinstvene prizore životinja bez da im se nanese bilo kakva fizička ili druga šteta.



Službena sezona fotolova u CroMedi započinje 1. travnja, a završava 1. studenog svake godine.

Možete spaziti i druge divlje živoitnje (Foto: Romeo Ibrišević)

Kad gospodina Zbašnika pitamo koje je najbolje vrijeme za opažanje medvjeda u Gorskom kotaru, priznaje da mu se teško odlučiti.

Ja bih osobno izabrao drugu polovicu svibnja, kaže nam.

Šanse da ugledate medvjeda u šumi su vrlo realne nakon što se ove životinje probude iz zimskog sna. Hoćete li medvjeda sigurno vidjeti od proljeća do jeseni nitko ne može garantirati.

Ovo nije zoološki vrt. Ne želim prodavati maglu i baš zato ne naplaćujem posjet gostima, ako su poštivali sva pravila, a nisu vidjeli medvjeda, otvoreno priznaje g. Zbašnik.

Željko Zbašnik ima puno fotografija medvjeda u svojem mobitelu (Foto: Romeo Ibrišević)

Ipak, treba istaknuti kako su osmatračnice izgrađene u sklopu prirodnog staništa medvjeda i da ove lokacije često posjećuju. Razlog se djelomično skriva i u činjenici što vlasnik CroMede svakoga dana baci malu količinu hrane biljnog porijekla oko kućica - poput zrnaca kukuruza i starog kruha, a zbog čega životinje rado svrate.

Rado svraćaju i mnogi ljubitelji prirode.

99,9 posto mojih gostiju su stranci, kaže nam g. Zbašnik. To su ljudi koji vole boraviti u prirodi, paze na prirodu i oduševljeni su našim prirodnim ljepotama.

Kamo na sanjkanje u Zagrebu i okolici? Parkovi, gore i šume za uživanje u bijelom pokrivaču +6