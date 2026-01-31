Postoje ljudi koji obožavaju zimu, snijeg i planinski ugođaj – ali skijanje im nikako nije nešto u čemu uživaju. Mada ne spadam među njih, jer otkad sam se ohrabrio skijati prigrlio sam taj sport kao rođeni Austrijanac, shvaćam da postoje i oni kojima spuštanje niz padinu i ne zvuči kao dobar i mudar potez. Srećom, i za sve takve, zima nudi i više no dovoljno, a ovo su samo neka mjesta gdje na planini možete uživati i bez da stanete na skije.

Katschberg (Austrija)

Katschberg je poznat kao skijalište koje broji finih 80 kilometara staza, ali zimi je dobar izbor i za one koji uopće ne skijaju (kao naravno, i ljeti). Razlog je taj što je cijelo područje prilagođeno zimskim aktivnostima koje uključuju "vanskijaške" aktivnosti. Ovdje ćovjek može istraživati uređene pješačke staze, sanjkališta za odrasle i djecu, ali i hotele s wellness zonama u kojima je divno provesti vrijeme nakon šetnje ili sanjkanja. Naravno, plus je i blizina, jer od Zagreba autom stižete za tri i pol sata.

Bohinj - 1 (Foto: Getty Images)

Bohinj (Slovenija)

Ako ste za zimski ugođaj bez skijaške atmosfere, Bohinj je jedan od najboljih izbora. Jezero je u ovo doba često okruženo snijegom, a šetnje uz njega i pogled na Julijske Alpe stvaraju prilično dobar i ugodan odmor, gotovo da se na trenutak nađete u stanju nirvane. Umjesto žičara i gužvi, ovdje dominiraju duge šetnje, nakon kojih slijedi odmor, a večeri vrijedi provesti u zgodnim lokalnim restoranima. Iako smo ovaj put kao favorit izdvojili Bohinj, teško je promašiti i s Bledom, mada je on ipak znatno popularnija, pa i razvikanija destinacija.

Pokljuka (Slovenija)

Pokljuka je idealna destinacija za sve koji žele osjetiti pravu planinsku zimu, ali bez skijališta i velikih hotela. Ok, ima i tu poneki hotel, kao i skijalište, ali naglasak nije na tome. Možete iznajmiti smještaj na samoj Pokljuki, ali i ako odsjednete u Bledu, nećete biti daleko. Pokljuka nudi šetnje kroz snježne šume, a najčešći oblika smještaju su apartmani i planinske kuće. U svakom slučaju, tko traži reset – ovdje bi ga lako mogao naći.

Gorski kotar - 12 (Foto: Lynx and Fox)

Gorski kotar (Hrvatska)

Ne morate prelaziti granicu da biste doživjeli pravi zimski odmor, jer i mi „konja za trku“ imamo. Gorski kotar definitivno je zimi je jedan od najljepših dijelova Lijepe Naše. Delnice, Fužine, Lokve ili Mrkopalj nude sve ono što većina ljudi zapravo traži od zime – snijeg, šumu, tišinu, jednostavne šetnje, sanjkanje i domaću kuhinju. Ovdje se ne dolazi zbog adrenalina, nego zbog mira, boravka u prirodi i sporijeg ritma, pa ako tražite baš takav opis, znajte da vam je nadohvat ruke…

Dolomiti (Italija)

Ako želite planinski zimski doživljaj bez skijanja, ali da svako malo govorite „vau“ – Dolomite je teško nadmašiti. Istina, ovdje skijališta ima koliko vam srce želi, ali Dolomiti nude i svašta drugo. Mnoga mala mjesta u Dolomitima nude uređene zimske šetnice, panoramske staze, planinske bajte dostupne pješice ili gondolom i fantastične poglede na snijegom prekrivene vrhove. Ujedno, tu su i brojna jezera, od kojih valja izdvojiti Molveno (imao sam priliku obići ga i zimi i ljeti, op. a.), te Lago di Misurina, poznato i po hotelu na samom jezeru, za koje treba „kesnuti“ fini iznos. Naravno, ima tu još jezera, no neka su teže dostupna u zimskim mjesecima.

Bilo kako bilo, ako ste zaljubljeni u zimu i snijeg, ali vam skijanje predstavlja stres i u njemu ne uživate, ima nade za dobro zimovanje. Čak i ako su vaši skijaši, vjerujemo da ćete naći neku destinaciju gdje je moguće i skijati i šetati. Samo hrabro, pomaknite se od doma i uživajte u svemu što zima donosi.