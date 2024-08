"Dođi na Dugi otok, tamo ću tebe čekat ja, tamo di je mala lučica i u luci kućicaaaaa!“ stihovi su koje je u pjesmu pretočio jedan od najboljih pjevača koje je Zadar dao – Đani Maršan. E pa, razmišljajući o pravom odmoru, onom gdje nije zauzet svaki pedalj plaže, gdje se ne ostavljaju ručnici i na taj način „rezervira“ mjesto pod suncem na nekoj od plaža, misli i mene vode na Dugi otok.

A srećom, otok koji sasvim opravdano nosi naziv Dugi (jer se proteže 46 kilometara u duljinu, a maksimalna širina iznosi 4,6 kilometara) imao sam prilike zadnjih godina zbog prijatelja i rodbine koji na njemu žive i rade jako dobro upoznati, posebno njegov sjeverni dio na koji ću i više staviti naglasak u ovom tekstu. I mirne duše, ako hoćete baš odmor, svima bih toplo preporučio posjet Dugom otoku.

Kako do Dugog?

Otok je solidno povezan s kopnom, odnosno Zadrom. Dnevno vozi par trajekata, koji će vas iz zadarske luke Gaženica do mjesta Brbinj dovesti za nešto manje od sat i pol. Od tamo dalje možete busom (Brbinj je bliže sjevernom dijelu otoka), ali bus prvo vozi, ili je barem vozio kad sam zadnje njime išao, na južni dio, prema Salima, a nakon toga na sjeverni dio, prema Velom Ratu, tako da vam do zadnje postaje možda zatreba i sat vremena). Jasno, na otok je ipak idealno doći svojim prijevoznim sredstvom i biti mobilan.

Telašćica (Foto: Getty Images)

Druga opcija je vožnja katamaranom koji kreće sa zadarskog poluotoka i dovodi vas direktno u Božavu, mjesta na sjeveru otoka, a postoji i katamaran koji spaja Zadar sa Salima. Mana katamarana je jasno, što na njega ne možete ukrcati ni automobil, ni motor, a prednost je nešto brži dolazak. U svakom slučaju, opcija ima, treba tek izabrati.

Što raditi?

A što ne? Na jugu se smjestila uvala Telašćica, pravi prirodni fenomen. Iako će mnogi tu istaknuti slano jezero Mir, meni su prvo sjećanje klifovi zbog kojih nakratko pomislite kako je nemoguće da se nalazite u Hrvatskoj. O famoznom vidikovcu već smo pisali, a nedavno smo se dotakli i mjesta Sali i tamošnjeg način života.

Ako nastavite dalje prema sjeveru, u blizini Savra smjestila se jedna zanimljiva špilja, još zanimljivijeg imena – Strašna peć. Nju sam jednom prilikom obišao, i bome sam se, priznajem, preznojio. Naime, do nje vodi makadamska cesta, a u nekim trenutcima nalazite se na priličnoj visini dok sa strane nema ni ograde ni ničeg sličnog. I sve je to dobro dok ne dođe auto iz suprotnog smjera (koji se vraća iz posjeta špilji), pa počinju manevri, hvatanje prostora i slično… Ipak, da se preživjeti, a kad jednom dođete i zađete u carstvo stalaktita i stalagmita, neće vam biti žao.

Božava & Veli Rat

Ipak, kako sam već napomenuo na početku, kad god dođem ovdje idem u dva mjesta – Božavu, u kojoj „caruje“ jedan moj dobri prijatelj i Veli rat, gdje je smješten rođak. Ni njima ovo nije baza za cijelu godinu, ali se turizmom i ugostiteljstvom uspješno bave od travnja pa sve do listopada. Da, nekad nisu otvarali prije sredine svibnja, ali sad u pravilu počinju raditi od travnja.

Božava (Foto: Getty Images)

Dodao bih da je to i idealno vrijeme za boravak na otoku, makar zimi postoji nešto umirujuće i predivno: da u siječnju sjedneš uz more i gledaš bonacu, dok te grije ugodnih 10 – 15 stupnjeva. Ipak, da moram birati mjesec kad bih išao uvijek bih uzeo razdoblje od sredine svibnja pa do sredine lipnja. Iako ni u špici sezone nikad nisam osjećao ogromnu gužvu, tu jednostavno nema guranja na ulici i gradske vreve, živi se mirno i gušta u svakom trenutku.

Božava, meni i najljepše mjesto na otoku smjestila se u šumi, tako da su uvale uglavnom pokrivene gustim borovima. Uostalom, bezveze je i da je opisujem, s obzirom da je stihove "Maslinom ovinčana, u dubokoj šumi spava…“ davno napisao možda i naš najveći kantautor ikad – Arsen Dedić. Da, da, mještani Božave će vam u razgovoru rado pripomenuti kako je ovdje godinama ljetovao upravo Arsen, zajedno sa svojom Gabi.

Do uvala je lako doći i pješke, a ako imate brod – na konju ste. Odlična je stvar što ih ima dovoljno, pa je velika šansa da ćete uvalu imati samo za sebe, makar i ne bili s brodom. Uostalom, veliki broj turista ovdje dolazi brodom, usidre se i idu dalje. Božava je umirujuća, vlada pravi pravcati zen, a solidna je i gastronomska ponuda. Tako su se na samoj rivi smjestili restorani Boxavia, Veli Kamik i Propela, a jesti u prvom redu do mora definitivno je užitak.

Desetak minuta autom od Božave nalazi se Veli Rat, koji je moja druga obavezna postaja na Dugom. Između njih se smjestio slavni Sakarun, ali o toj lokaciji su već napisane kartice i kartice tekstova pa nema potrebe trošiti vrijeme. Samo mjesto mi nije čarobno poput Božave, ali i ovdje jedete u blizini mora, ako sjednete u Lanternu ili se pak odlučite za pizzeriju Galeb.

Veli Rat (Foto: Getty Images)

"Pobjeda" je otići još malo naprijed, do svjetionika. Tamo je more toliko čisto da vidite dno valjda i na 10 metara, a dok se kupate i tu i tamo zaronite, ispred vas je čistina jer prvo što uopće možete ugledati u daljini je – Italija. I ovdje će vam stanovnici reći kako je nekad i vide, kad se za to pobrine dobra stara bura.

Da, ako volite more i morske radosti, a pritom vam na prvom mjestu nije zabava (mada se fešta itekako po ljeti i ovdje organiziraju), Dugi otok je idealno mjesto za vas. Ako volite mir i tišinu, a pritom vam kupanje nije primarna stvar – Dugi otok je također savršen izbor za vas, jer možete doći i van sezone, obilaziti ga u miru i puniti baterije.

U svakom slučaju, dođi na Dugi otok!

