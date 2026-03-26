Delta rijeke Po jedno je od najvažnijih prirodnih područja u Italiji i jedno od najvećih močvarnih područja u Europi. Riječ je o prostoru gdje se rijeka Po ulijeva u Jadransko more, stvarajući uzbudljiv sustav laguna, riječnih rukavaca, pješčanih sprudova i močvara. Ovo područje obuhvaća dvije regije: Veneto na sjeveru i Emiliju-Romagnu na jugu. Njezinu prirodnu vrijednost prepoznao je i UNESCO, a proglašena je i rezervatom biosfere. Riječ je o prostoru velike bioraznolikosti u kojem je zabilježeno više od 300 vrsta ptica i gotovo tisuću biljnih vrsta. Krajolik je izrazito raznolik – izmjenjuju se borove šume, slatke i slane vode te pješčane dine, a rijeka Po i danas neumorno oblikuje krajolik.

Područje je podijeljeno na dva velika parka, u Venetu i Emiliji-Romagni, koji zajedno čine jedinstvenu prirodnu cjelinu. Upravo ta kombinacija prirode i kulturne baštine čini Deltu zanimljivom za istraživanje. Najčešća polazna točka za istraživanje južnog dijela delte je Comacchio, mali gradić poznat po kanalima i mostovima, često nazivan “malom Venecijom”. Ovdje vrijedi prošetati starom jezgrom, vidjeti Trepponti most i kušati lokalne specijalitete, posebno jegulju. Iz Comacchia se lako dolazi do njegovih laguna i dolina, koje su jedno od najvažnijih prirodnih područja u Delti i idealne za vožnju brodom ili biciklom.

Nedaleko se nalaze i nekadašnje solane Comacchia, danas važno stanište ptica, gdje se često mogu vidjeti plamenci (flamingosi). Upravo su ove ptice postale jedan od simbola cijelog područja, a Delta je općenito jedno od najboljih mjesta u Italiji za promatranje ptica. Dalje prema unutrašnjosti ističe se dvorac Mesola, renesansna građevina okružena prirodom, u čijoj se blizini nalazi i šuma Bosco della Mesola, jedno od rijetkih očuvanih nizinskih šumskih područja u Italiji. Ovo je dobro mjesto za kratku šetnju ili vožnju biciklom, a pozdraviti možete i jelene koji lutaju tim krajem.

Na ruti vrijedi stati i u opatiji Pomposa, jednom od najvažnijih srednjovjekovnih lokaliteta u regiji, poznatom po impresivnim freskama, a krenete li južnije prema Ravenni, krajolik se mijenja - pojavljuju se guste borove šume i zaštićene oaze poput Punte Alberete i Boscoforte. Sjeverni dio delte, u regiji Veneto, nešto je mirniji. Ovdje se ističu područja poput Sacca degli Scardovari, mjesto poznato po uzgoju školjki i ribarskoj tradiciji, kao i Isola dell’Amore, pješčani otok do kojeg se dolazi trajektom. Deltu je moguće istraživati autom, ali i biciklom, brodom ili pješice, označenom mrežom puteva.

Zaboravite Cinque Terre: Ovaj gradić ima sve - mediteranski šarm, odlična vina i još bolju hranu +5