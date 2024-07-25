Galerija 1 1 1 1 Kakve god plaže volite, na razvedenoj hrvatskoj obali, otocima i otočićima sigurno ćete ih naći. Velike, male, zaklonjene, pješčane, stjenovite, sa sadržajima, bez sadržaja, bez kupaćih… Nudističke plaže male su oaze potpune slobode. "Freikörperkultur" (FKK) i znači "kultura slobodnog tijela", a podrazumijeva puno više od golotinje – zdravlje, prihvaćanje, povezanost s prirodom…

Ako ste se do sada držali kupaćih kostima, bacite oko na nekoliko osnovnih pravila na nudističkim plažama.

Plaža Koversada u Istri

Plaža Koversada je naturistička plaža koja se nalazi kod Vrsara u Istri, a dio je istoimenog naturističkog kampa. Jedna je od prvih naturističkih plaža na našoj obali, a mostom je spojena s otočićem čije su uvale pružaju više privatnosti od glavne plaže.

Plaža Koversada duga je oko 5 kilometara te ima dijelova koji su šljunčani, kameniti, stjenoviti i pješčani, a najpopularnija je glavna pješčana plaža. Uz plažu su dostupni svi mogući sadržaji, ležaljke, suncobrani, kafići, mini-golf, teren za odbojku na pijesku i dječje igralište, a možete unajmiti i bicikl, pedalinu, čamac ili kajak.

Plaža Ciganka na Rabu

Plaža Ciganka jedna je od tri FKK plaže u Loparu na Rabu. Ova lijepa, sasvim pješčana plaža gleda na otočić Sv. Gurgur, a do nje se dolazi kroz lijepu šumu u kojoj ćete otkriti i nevjerojatne pješčane oblike koje biste prije smjestili u Texas, a ne na sjevernojadranski otok.

Na Ciganki nema nikakvih sadržaja, potpuno je prirodna, a kupači mogu izabrati hoće li se izležavati na plaži s rahlim pijeskom ili na uglačanim pješčanim stijenama uz rub uvale. Zbog izloženosti buri, Ciganka je popularna među wind-surferima koji je zauzimaju nakon ljeta.

Plaža Sovinje na Pašmanu

Na Pašmanu kod Tkona, jednoga od dva najveća mjesta na otoku, također unutar istoimenog naturističkog kampa, nalazi se naturistička plaža Sovinje, poznata po kristalno čistom moru.

Plaža je pješčana i dobro skrivena, a okružuju je mirisna borova šuma i maslinici. Na samoj plaži nema sadržaja, ali u kampu ćete naći snack bar, kao i sportska i dječja igrališta.

Plaža Nugal kod Makarske

Plaža Nugal između Makarske i Tučepa sigurno je najveća zvijezda na ovome popisu. Prije nekoliko godina otkrili su je mnogi veliki svjetski mediji, a onda je pokorila i društvene mreže. Nugal mnoge ostavlja bez daha zbog dramatične litice koja nadvisuje plažu i bistrog mora u najljepšim plavim bojama. A nakon kiša, kao da ovo nije dovoljno lijepo, iz usjeka u stijeni – poteče vodopad.

Nugal je prije bio isključivo FKK, a sada se nudisti uglavnom drže njenog istočnog dijela. Do plaže možete doći samo pješke, a na njoj nema ni kafića, ni tuševa, ni ležaljki, ali u šumici iza plaže su stolovi i klupe.

Nudistička plaža na Lokrumu

Nudistička plaža na otoku Lokrumu ne silazi s prvog mjesta popisa najboljih nudističkih destinacija na svijetu. Iako je službena nudistička i gay plaža na istočnom dijelu otoka, mnogi se nudisti odlučuju i za brojne uvalice i manje zaklonjene plaže.

Njih na ovom čarobnom otoku ne nedostaje, a plaže su uglavnom stjenovite i divlje. Najpoznatije dubrovačko kupalište svoju popularnost duguje divnim, pogledima, blizini Grada i nevjerojatnoj lokrumskoj prirodi, koja je i zaštićena kao Posebni rezervat šumske vegetacije.

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