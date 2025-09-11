Galerija 3 3 3 3 Odlazak u prirodu najbolji je lijek protiv stresa, ali i korisna distrakcija za sve one kojima je dosadila gradska vreva, gužva i buka.



Intimno imanje Lelake u malom dalmatinskom mjestu Pakoštane jedno je od onih čarobnih mjesta koje je dizajnirano za ljubitelje odmora u prirodi.



Ne samo da se nalazi tik do Vranskog jezera, već je okruženo i četirima nacionalnim parkovima – Kornatima, Krkom, Paklenicom i Plitvičkim jezerima. Sjednete li u auto do nekih od najljepših mjesta u Hrvatskoj

doći ćete za manje od sat vremena.

Terasa okružena maslinikom (Foto: Airbnb.com)

Mjesto je savršeno! Obližnje jezero je predivno, voda je čista, a okolna priroda je zaista lijepa, pišu oduševljeni gosti na internetskoj platformi Airbnb preko koje se ova kućica iznajmljuje.



Kuća za odmor Lelake obuhvaća 20 kvadrata životnog prostora i namijenjena je boravku dvije osobe. U ovom malom i kompaktnom prostoru na raspolaganju vam je jedna spavaća soba, minijaturna kuhinja sa stolom i kupaonica s tuš-kabinom i toaletom.



Uz nju je smještena prostrana terasa od još 40-ak kvadrata s pogledom na najveće hrvatsko jezero. Tu je i roštilj za pripremu jednostavnih jela, kao i ležaljke za sunčanje te za uživanje pod zvjezdanim nebom.



Ovo intimno imanje iznajmljuje se preko Airbnb-a po cijeni od 85 eura na noć. Kako izgleda i što sve nudi, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

