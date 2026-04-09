Pravi znalci znaju da Istra u travnju nudi nešto što srpanj ne može: miris procvjetalog ružmarina, ugodne temperature za šetnju uz more bez gužvi i onaj neprocjenjiv mir dok ispijate prvu jutarnju kavu na prostranoj terasi mobilne kućice. Dok se ostatak svijeta tek budi iz zimskog sna, na poluotoku Lanterna, smještenom točno na pola puta između šarmantnog Novigrada i povijesnog Poreča, sezona uživanja upravo počinje.

Ako tražite destinaciju koja će podjednako oduševiti klince željne akcije i roditelje željne odmora, Valamar Camping Lanterna 4* je adresa na kojoj vaša travanjska avantura počinje.

Zamislite modernu, potpuno opremljenu mobilnu kućicu u kojoj svatko ima svoj kutak. S dvije spavaće sobe, dvije kupaonice i prostranim dnevnim boravkom, ovo je dom daleko od kuće. Ipak, prava zvijezda je natkrivena terasa od čak 27 metara kvadratnih. To je mjesto gdje se igraju društvene igre, planiraju izleti i uživa u istarskom zraku dok djeca nestrpljivo cupkaju s ručnicima u rukama.

Glavni razlog zašto će vas klinci proglasiti roditeljima godine je Aquamar Lanterna. Ovaj obiteljski vodeni park s deset bazena i više od 1500 četvornih metara vodene površine nudi sve, od vodenih atrakcija do prskalica koje jamče sate zabave. Čak i ako more u travnju još uvijek nije baš toplo, bazenski kompleksi i blizina plaže Romana osiguravaju da vaš odmor provedete uz brojne vodene radosti. A kad ogladnite nakon kupanja? Piazza, središnji trg resorta, nudi sve što vam treba, od svježih namirnica u lokalnim trgovinama do restorana s mediteranskim specijalitetima.

U suradnji s portalom Crno Jaje, Valamar Camping Lanterna 4* donosi posebnu travanjsku ponudu koja obiteljski odmor čini dostupnijim nego ikad. Za samo 136 eura, možete rezervirati 2 noćenja za čak 4 odrasle osobe i dvoje djece do 12 godina. Ponuda uključuje smještaj u Istrian Home 4+2 kućici, neograničeno korištenje vodenog parka Aquamar i kompleksa bazena uz plažu Romana, bogate obiteljske sadržaje i zabavne programe te besplatan parking.

Bilo da ste ljubitelji aktivnog odmora, vožnje biciklom po zelenom poluotoku ili samo želite gledati kako vaša djeca uživaju u sigurnom okruženju vrhunskog resorta, travanj na Lanterni je odgovor. Spakirajte omiljenu knjigu, dječje kupaće kostime i pripremite se za Istru u njezinom najljepšem proljetnom izdanju.

