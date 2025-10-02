Galerija 12 12 12 12 Na južnim padinama Banskog brda u Baranji smjestilo se Etno selo Karanac – autentično baranjsko naselje koje čuva duh prošlih vremena. Ovdje svaka kuća priča svoju priču, svaki detalj vraća u doba kada se živjelo sporije i u skladu s prirodom i tradicijom. Karanac je idealna destinacija za sve one koji žele pobjeći od gradske vreve i uživati u miru, tamburama, okusima domaće kuhinje i nenadmašnom gostoprimstvu.

Jedna od najvećih atrakcija Karanca je Ulica zaboravljenog vremena – pravi muzej prošlog vremena na otvorenom u kojem možete zaviriti u stare ambare, kovačnicu, klomparsku radionicu, brijačnicu, gostionicu „Pod kruškom“ i upoznati tradicijskie obrte i lijepe stare običaje.

U Karancu ćete pronaći ne samo kućicu iz baranjske bajke, nego čitavo seosko gospodarstvo - Ivica i Marica. Srdačni domaćini koji su ovamo pobjegli iz Osijeka, svoje uživanje u autentičnoj Baranji, njezinim mirisima, zvukovima i okusima rado svoju ljubav dijele s gostima. Odsjednete li ovdje okusit ćete dio nekog ispunjenijeg života, uživati u sjajnoj domaćoj hrani čim otvorite oči, družiti se s psima i konjima i osjećati se kao kod svojih.

Gosti mogu birati između hoće li odsjesti u kući ili jednom od pet prostranih apartmana, pažljivo uređenih u tradicionalnom slavonskom stilu s modernim dodacima.

Kuća je idealna za veće obitelji ili grupe, s prostranim dnevnim boravkom, potpuno opremljenom kuhinjom, kupaonicama na svakoj etaži i četiri sobe – sve uređene ručno rađenim hrastovim namještajem. Zidovi su ukrašeni starinskim uzorcima, što cijelom prostoru daje šarm prošlih vremena uz udobnost današnjice.

Apartmani su jednosobni ili dvosobni, s vlastitim kupaonicama, a svaki je poseban na svoj način i toplom atmosferom goste poziva na opuštanje.



U dvorištu se nalazi i velika sala za 30 osoba idealna za manja druženja te konferencijska sala s 50 sjedećih mjesta – savršena za poslovne sastanke, radionice ili svečane proslave.

Gastronomska ponuda gospodarstva Ivica i Marica pravi je doživljaj. Sve je domaće, svježe i s ljubavlju pripremljeno – od domaćeg doručka koji uključuje kulen, jaja, slaninu, čvarke i pohani kruh, baš kao da ste kod bake, do večera uz teletinu pod pekom, rolanu prasetinu, domaće kobasice i langošice.

Tražite li prostor za proslave i posebe događaje, ovdje možete organizirati i degustacije vina, kao i večere uz tamburaše ili romsku glazbu.

Na imanju se možete okušati u brojnim tradicionalnim aktivnostma - jahanju i vožnji fijakerom ili seljačkim kolima, možete sudjelovati u seoskim poslovima ili možete samo lješkariti po dvorištu. Za obitelji s djecom posebno je atraktivan velik i siguran vanjski prostor za igru. Baranja je i raj za cikloturiste, pa seosko gospodarstvo Ivica i Marica ima i sigurnu parkirnu kućicu za bicikle s osnovnim alatom za popravke.

Boravak u Karancu idealan je za istraživanje Baranje i okolnih atrakcija. Posjetite Kopački rit, istražite vinske podrume i vinske ceste Baranje, zavirite u dvorac Eugena Savojskog u Bilju i Tikveški dvorac, uživajte u pogledu na Dunav kod spomenika Bitci na Batini ili se jednostavno opustite i slušajte vrijeme kako polako prolazi.

Veliki dan: Pogledajte kako izgleda novo planinarsko sklonište Skorpovac na Velebitu +22